Украинцы могут купить автогражданку со скидкой 20% — сообщил hotline.finance 4 ноября, 11:12 Новости компаний hotline.finance

До конца ноября автовладельцы могут приобрести полис автострахования со скидкой 20%. Такую инициативу анонсировал украинский сервис онлайн-страхования hotline.finance

Как оформить страховку со скидкой

В течение всего ноября на hotline.finance действует акция, согласно которой украинцы могут оформить полис обязательного автострахования (автогражданка) с гарантированной скидкой 20%. Скидка активируется по специальному промокоду SALE20, который следует вести на последнем этапе перед оплатой. Таким образом, получится сэкономить в среднем — 350 — 500 грн на полисе.

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Оформить электронную автостраховку со скидкой в ​​20% можно здесь.

Готовая электронная страховка высылается на e-mail клиента и подтягивается в мобильное приложение hotline.finance.

В настоящее время это уникальное предложение на рынке страхования, поскольку в акции принимают участие около 80 программ по автогражданке от различных страховых компаний, представленных в каталоге сервиса.

Даже если ваша автогражданка еще действует, вы можете оформить полис заранее, воспользовавшись промокодом. Для этого укажите необходимую дату начала страховки.

Используй промокод — помоги ВСУ

Кроме этого, на hotline.finance есть возможность задонатить на ВСУ при покупке автостраховки. Сумма скидки будет передана в фонды вместе с ежемесячными платежами от компании (Благотворительный Фонд Сергея Притулы, Вернись живым, Благотворительный фонд Игоря Черненко и другие).