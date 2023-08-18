В начале июля 2023-го в Киеве завершили строительство первых съездов с Дарницкого моста на левом берегу. До этого мост более 15 лет простоял долгостроем. Генеральный подрядчик проекта ㅡ компания Autostrada, перезапущенная фактически с нуля после 24 февраля 2022-го, чуть больше чем за год из крупного игрока рынка стала лидером инфраструктурного строительства Украины. Видео дня





Какой путь компания прошла за это время и чем уже помогла ВСУ и всем украинцам ㅡ читайте в материале.



Расчистка и обеспечение логистики на линии разграничения, восстановление дорог на деоккупированных территориях, восстановление разрушенного российскими оккупантами моста возле Чернигова ㅡ это лишь небольшой перечень работ, которые выполнила украинская компания Autostrada после начала полномасштабного вторжения России.



История предприятия началась более 15 лет назад, когда его основатель Максим Шкиль стал руководителем и совладельцем Беховского гранитного карьера в Житомирской области. Позже к корпоративной структуре бизнеса добавились Первая логистическая компания и крупнейший дилерский центр Audi в Украине. При поддержке иностранных партнеров по Беховскому карьеру, выходцев из немецкой компании — лидера по автодорожной технике, была создана группа компаний Autostrada, которая сегодня является лидером дорожно-строительной сферы Украины.



«В 2019-м я объединил все свои компании в холдинг, чтобы получить централизованное управление группой. В последние годы в Украине был большой фокус на восстановлении дорог и инфраструктуры. И я увидел огромную перспективу в этом направлении инвестиций, потому что страна не может попасть в Европу с ямами по колено», ㅡ рассказывает Максим Шкиль.



«Мы прошли через беспрецедентные испытания, и Украина никогда не имела такого шанса на развитие и поддержку мира, как сегодня. Мое единственное желание ㅡ максимально использовать этот шанс»

Всего за семь лет существования в Autostrada было инвестировано более $300 млн. Сегодня эта компания обладает собственной материально-технической промышленной базой с полными цепочками производства, включающего более 50 предприятий, около 3000 единиц современной техники, более 5500 специалистов, один из сильнейших в Украине специализированный проектный институт и многое другое.

Все это позволяет компании выполнять проектные задачи любой сложности. Однако за последние полтора года главной задачей Autostrada стало восстановление дорожной инфраструктуры и помощь украинским защитникам.

Передача пикапов, генераторов и тепловизоров для ПвК «Центр» / Фото: Автострада

Помощь с первых дней





Autostrada работает во всех регионах, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия. «Сразу после полномасштабного вторжения мы взялись за работу. Расчищали дороги, устанавливали блокпосты, противотанковые ежи, возили оружие, еду, и все вместе, каждый на своем уровне, мы выстояли. Теперь мы четко понимаем, что нет вызовов, которые будут нам не под силу», ㅡ вспоминает основатель Autostrada.



По его словам, в начале фокус смещался на помощи в обороне Киева, поддержке ближайших знакомых, которые ушли в армию. Постепенно эта помощь переросла в системную работу с четко определенными направлениями.



Например, одна из важных сфер помощи компании ㅡ логистика военных грузов, которая до сих пор финансируется исключительно частными средствами. С первых дней войны Autostrada активно участвует в обеспечении сил логистики и перевозке военных грузов.



В течение первого месяца большой войны компания также организовала передачу гуманитарной помощи из Испании, которую надо было распределить по складам и перевезти по Украине. Эта работа и сегодня выполняется ежедневно.



Один из важнейших проектов компании ㅡ главный мост на въезде в Чернигов через реку Десна, который был полностью разрушен российскими авиабомбами в начале войны. После взрывов все балки и перекрытия моста рухнули в воду на 11-метровую глубину и из-за сильного течения Десны быстро заилились на несколько метров.



В этой сложнейшей операции участвовали десятки пиротехников и водолазов, которые работали почти вслепую, поскольку видимость в Десне тогда составляла 30−40 см. Инженеры Autostrada спроектировали специальное тяговое устройство, которое позволило расчистить дно не только от остатков 400-тонной конструкции старого моста, но и от обломков других мостов, которые строились на этом месте с XIX века. В дополнение строители пережили самый большой зимний паводок на Десне за последние 129 лет. Движение автотранспорта по мосту было полностью восстановлено уже 5 июля 2023-го.



Война нанесла удар и по команде специалистов Autostrada. «К сожалению, у нас есть погибшие работники. При очистке дорог в Изюме сотрудники Autostrada попали на мину, один из них был тяжело ранен, а двое ㅡ погибли. Восемь работников Autostrada отдали свою жизнь в рядах ВСУ», ㅡ делится Максим Шкиль.



«Этими работниками я горжусь больше всего. Так же как и теми, кто круглосуточно работает за 10−20 км от линии фронта. Недавно в Харьковской области на наш кран с дрона сбросили гранату. К счастью, люди успели отбежать, но сразу после этого они продолжили работу на объекте. Как этим можно не гордиться?».



Сейчас компания почти круглосуточно привлечена к проектированию строительства новых водопроводов, которые должны решить серьезную проблему с нехваткой питьевой воды в Днепропетровской области.

«Выполнение работ на этих объектах началось немедленно. Чтобы комплектующие были поставлены максимально быстро, мы просим участвовать различные ведомства, МИД, представителей Украины в других странах. Ведь это напрямую влияет на то, насколько быстро люди получат воду», ㅡ объясняет владелец Autostrada.



Передача оружия, дронов и ночной оптики для 3-й ОШБр / Фото: Автострада

Поддержка ВСУ





До войны долг государства перед компанией Autostrada составлял около 3 млрд грн. В 2022-м команда выполнила работ почти на такую же сумму и получила оплату только в декабре.



«В банках было заложено все личное имущество, бизнесы, и мы встали перед выбором ㅡ остановить все или рискнуть и идти до конца. Выбор для нас стал очевидным. В 2022 году мы проинвестировали более $20 млн в мостовую технику, за собственные деньги выполнили работы, значительно расширили штат, выплатили все зарплаты и, кроме этого, предоставили более 1 млрд грн помощи ВСУ по разным направлениям», ㅡ отмечает Максим Шкиль.



Основатель Autostrada предпочитает непосредственную помощь военным и выделение средств на то, что в ближайшее время поедет на войну. Например, во время первых обстрелов Киева дронами в сентябре-октябре 2022-го на базе ПвК Центр были созданы мобильные группы, которые сбивали эти дроны. Они нуждались в десятках машин, комплектах оборудования для связи и тысячах других военных устройств. Autostrada закрыла 100% этой потребности.



Главное требование финансирования и помощи украинским защитникам ㅡ четкое понимание того, кто нуждается в помощи, какое именно оборудование необходимо и когда эта помощь прибудет на фронт.



«Мы обеспечили всем тепловизионным оборудованием 38-ю бригаду морской пехоты, закупили более 300 дорогих комплексов, по сути, это была одна из основных потребностей бригады перед контрнаступлением. Мы постоянно взаимодействуем с 59-й мотопехотной бригадой, 13-й бригадой оперативного назначения Хартия, ㅡ говорит Максим Шкиль. ㅡ 3-й штурмовой бригаде мы передали около 60−70 дронов, учитывая устройства, которые могут работать ночью, также передали 250 гранатометов украинского производства и на днях оплатили производство 50 иностранных шестизарядных гранатометов. Ведутся переговоры о поставке 400 тепловизоров».

Отдельное направление помощи Autostrada ㅡ поддержка патронатной служба Ангелы Азова, которая занимается лечением и реабилитацией раненых бойцов, помощью семьям погибших. За это время более 2500 бойцов прошли там лечение, и компания закрывает почти все финансовые потребности службы.



«В сентябре 2022-го у нас был масштабный обмен пленными, на свободу вышли 108 бойцов Азова, в том числе раненые и обессиленные пленные с Азовстали. Они нуждались в длительном лечении и реабилитации. Именно тогда Максим Шкиль и его компания Autostrada передали нам первые 10 млн грн. Для нас это была очень важная и своевременная помощь. Мы закрыли все наши потребности и смогли отправить многих бойцов в хорошие больницы. Максим теперь поддерживает нас постоянно», ㅡ отмечает руководитель Патронатной службы Азова Елена Толкачева.



По ее словам, большинство всех донатов БФ «Ангелы Азова ㅡ это помощь Максима Шкиля и его компаний, благодаря которой удалось вылечить раненых под Бахмутом, транспортировать и похоронить погибших, тела которых вернули во время обменов. «Мы выиграем войну с такими людьми. Это сто процентов. Скажу иначе ㅡ без поддержки таких людей нас просто не существовало бы», ㅡ уверена Толкачева.

Максим Шкиль лично контролирует сложные аспекты закупки оборудования для ВСУ. Например, сейчас с помощью своих партнеров за рубежом он заказывает в США снайперские комплексы для 59-й бригады, для этого оформляются экспортные лицензии, организуется логистика передачи через Польшу и в конце концов доставка оборудования на фронт.



По словам начальника логистики и заместителя командира 59-й бригады полковника Александра Заиченко, отвечающего за материальное и техническое обеспечение воинской части, благодаря постоянной поддержке Максима Шкиля и Autostrada подразделение имеет эффективный комплекс радиолокационной борьбы, который используется не только для нужд бригады, но и для смежных воинских частей на линии фронта. Комплекс ежедневно помогает бойцам уничтожать и сажать вражеские беспилотники.



«Эта война является войной артиллерии и дронов. Благодаря помощи Autostrada у нас уже есть пять современных разведывательных комплексов, позволяющих видеть ситуацию на всей линии соприкосновения, передвижения врага и действия наших подразделений. Информация с комплексов днем и ночью выводится на экран в командном пункте, что помогает быстро принять решение на поле боя», ㅡ рассказывает полковник Заиченко.



При финансовой поддержке Autostrada также были закуплены ударные дроны для огневого поражения противника, дроны-камикадзе для уничтожения техники, приборы ночного видения, бинокли, прицелы и другое военное снаряжение, что сохранило много жизней военных.



Свою часть помощи получило и одно из самых боеспособных подразделений в составе ВСУ ㅡ 3-я отдельная штурмовая бригада, которая создавалась с нуля после начала полномасштабного вторжения ветеранами полка Азов.



«Максим первым позвонил и спросил, в чем критически нуждается 3-я штурмовая бригада. Его никогда не нужно было убеждать в том, что важно помогать боевым подразделениям, он углубляется в конкретные проблемы подразделений. Например, дроны на войне ㅡ это расходный материал, как и патроны. Мы объясняли, что есть огромная потребность в дронах, и мы их получали», ㅡ глава благотворительного фонда Support Azov Олег Петренко.



Аналогичная ситуация сложилась по ручным гранатометам и другому оружию для бойцов 3-й ОШБр, участвовавших в ожесточенных боях в окрестностях Бахмута.



«Многие компании стесняются или боятся помогать непосредственно армии. Они готовы передавать деньги на гуманитарные цели, помогать переселенцам, детям, в лучшем случае — раненым бойцам. Но когда речь идет о помощи боевым подразделениям тем, чем нужно воевать, они отходят в сторону. У Максима нет этих комплексов. На войне как на войне. Расходуя огромный ресурс на лечение раненых, он готов передавать оружие тогда, когда оно нужно», ㅡ говорит Петренко.



Сотрудничество Autostrada и 3-й штурмовой ㅡ системная история.

«Максим хорошо чувствует, помощь каким подразделениям будет давать самый большой эффект на передовой. Сейчас вся страна видит видео со штурмов 3-й ОДШБр в окрестностях Бахмута и почти на каждом видео видно применение ручных гранатометов от Autostrada, которые вывели эффективность штурмовых операций на качественно новый уровень. Мы продолжаем работать и 3-я штурмовая точно не подведет украинский народ и бизнес, который помогает», ㅡ отметил глава Support Azov.



Еще до полномасштабной войны Максим Шкиль познакомился с фронтменом украинской группы Антитела и добровольцем Сил территориальной обороны ВСУ Тарасом Тополей. Благодаря их совместным усилиям украинские защитники получили около 10 современных антидронових комплексов с ружьями и пеленгаторами для защиты украинских позиций, корректировки артиллерии и нанесения боевого поражения врагу.



«На одном из этапов сбора без предупреждения и каких-либо условий появился Максим и дозакрыл финансовую потребность. Нам удалось быстро закрыть этот сбор и официально передать оборудование на фронт через одного из помощников Валерия Залужного. В целом Максим по собственной инициативе передал нашему благотворительному фонду более 13 млн грн и стал одним из самых мощных донатеров.



Благодаря его и Autostrada взносам было закрыто огромную часть финансовой потребности на антидронные ружья в течение последних полгода", ㅡ рассказывает Тарас Тополя.



Основатель Autostrada Максим Шкиль и группа «Антитела» / Фото: Автострада

Украинский бизнесмен, основатель и директор группы Агротрейд, а также руководитель добровольческого подразделения Хартия Всеволод Кожемяко вспоминает: «Когда нас познакомил наш общий приятель и я рассказал о нашем подразделении, Максим спросил, можно ли приехать к нам в Бахмут. Он лично приехал где-то через неделю. Мы вместе проехали по некоторым позициям, он пообщался с ребятами, заехали к нам на КСП, и после этого Максим сказал мне: «Сева, если я могу чем-то помочь подразделению, говори, что надо».



Кожемяко поддерживает ВСУ со времен АТО, и бизнесмен неоднократно обращался к основателю Autostrada в различных ситуациях, включая сборы на дроны и ремонт транспорта. «Это были миллионы гривен и все было очень быстро, по-деловому, без лишних вопросов. Это снаряжение и различные средства помогают гораздо эффективнее уничтожать врага и при этом сохранить жизнь людей. Поэтому в этом смысле помощь таких компаний, как Autostrada, неоценима».



Восстановление инфраструктуры Украины

Среди прочего сегодня Максим Шкиль также занимает должность председателя Комитета по вопросам развития инфраструктуры Федерации работодателей Украины, постоянно коммуницируя с Министерством восстановления и другими государственными органами.



«До этого в моей жизни не было испытаний и кризиса такого уровня. Компания Autostrada в год войны ни дня не остановилась, мы рискнули всем, продолжили инвестировать и стали лидером инфраструктурного строительства страны. Во времена, когда вопрос заключался в том, быть или не быть, когда на кону стояло наше существование, мы приняли очень рискованные, но сегодня очевидно, что правильные решения, которые дали результат», ㅡ резюмирует Максим Шкиль.

Кроме прямой и сопутствующей помощи Украине и украинской армии за первый год войны компания Autostrada уплатила более миллиарда гривен налогов, поддержала тысячи своих работников на всех этапах войны, постоянно выплачивая заработные платы и выполняя все свои обязанности как работодателя.



Основатель Autostrada рассуждает о том, что главная функция его компании в определенной степени является социальной: «Наши работники ежедневно делают так, чтобы люди могли как можно быстрее добраться домой за счет восстановления дорог, мостов и сообщений».

После победы в планах компании ㅡ сотрудничество с государством для качественного послевоенного обновления Украины. Самый амбициозный план Autostrada ㅡ восстановить всю сеть украинских дорог за три-четыре года, а также чтобы в Украине была создана основа для их расширения и строительства новых магистралей.

Координатор Support AZOV Олег Петренко, Максим Шкиль и «Азовец» Руслан Романов / Фото: Автострада

«Должны быть определены приоритетность восстановления и бюджет, который для этого нужен. Города-миллионники должны быть соединены автобанами, которые, возможно, надо сделать частными и платными. Очевидно, при этом у них должна оставаться альтернатива в виде обычных бесплатных дорог. Так работает весь мир», ㅡ рассуждает Максим Шкиль.



Обеспечить этот процесс, по его мнению, можно только при сотрудничестве государства с международными партнерами в части привлечения средств и стимулирования развития соответствующих промышленных секторов в пределах страны, чтобы используемое в восстановлении сырье было максимально украинским, в частности нефтепродукты, это существенно увеличит возврат средств в виде налогов в бюджет, создаст win-win-эффект для власти, бизнеса и конечно граждан, считает Максим Шкиль. Государство в этом случае должно стать эффективным администратором по налогам.

«Эффективное государственное управление сегодня не ноу-хау, это уже давно внедрили в ряде стран, учитывая США, ОАЭ, Южную Корею, или Японию с Германией, которые были полностью разрушены и восстановлены после Второй мировой войны. Если власть пойдет таким путем ㅡ Украина стопроцентно станет успешной, и я считаю, что украинцы имеют все для этого и заслуживают этого», ㅡ завершает Максим Шкиль.



«Мы прошли через беспрецедентные испытания, и Украина никогда не имела такого шанса на развитие и поддержку мира, как сегодня. Мое единственное желание ㅡ максимально использовать этот шанс».

