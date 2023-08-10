Опередили Китай. Украина импортировала из Евросоюза больше автомобилей, чем Поднебесная 10 августа, 13:18 Украина опередила Китай по импорту автомоблей из ЕС (Фото:kiev.informator.ua)

Украина в 2022 году импортировала из ЕС больше легковушек, чем Китай.

В целом Европейский Союз в 2022 году экспортировал примерно 5,6 млн легковых авто. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные АСЕА (European Automobile Manufacturers' Association).

Основным направлением экспорта для Евросоюза остается Великобритания, которая экспортировала 1,09 млн автомобилей, что эквивалентно количеству экспорта в США и Китай вместе взятых.

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Второе место в рейтинге стран-потребителей заняли США — 704 тыс. авто.

Третье место, с результатом 436,3 тыс. авто, заняла Украина, опередив таким образом Китай и Турцию.

Инфографика: acea.auto

Ранее сообщалось, что украинцы начали покупать меньше новых автомобилей.

Также сообщалось, какие автомобили с пробегом чаще всего покупают украинцы.