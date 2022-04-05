Цифры страшные, но ожидаемые. Насколько рухнули продажи новых легковушек в Украине после начала войны 5 апреля, 21:26 Цей матеріал також доступний українською Renault Duster стал самым продаваемым автомобилем в марте, правда, реализована была всего 81 машина (Фото:НВ)

По итогам марта в Украине было зарегистрировано 546 новых легковых автомобилей, не считая машин, переданных дистрибьюторами защитникам страны.

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Как сообщает Укравтопром, по сравнению с мартом 2021 года продажи упали в 16,5 раз.

Наибольшее количество регистраций в марте получили автомобили марки Renault — 108 ед. На втором месте Toyota, в зачете которой 88 новых автомобилей. Третий результат у Skoda — 37 машин.

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В топ-5 продаж также вошли Mitsubishi (32 регистрации) и Citroen — 29 ед.

Самым продаваемым автомобилем марта стал кроссовер Renault Duster, 81 машина этой марки получила украинский регистрационный номер.

Всего за первый квартал 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

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