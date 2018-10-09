Автопроизводство в Украине упало на треть

В сентябре 2018 года в Украине произвели 550 автотранспортных средств, что на 33% меньше в сравнении с сентябрем прошлого года.

Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.

При этом черкасский автобусный завод смог за сентябрь нарастить производство на 19%, выпустив 43 единицы автотранспорта, черниговский автозавод - на 31%, выпустив 21 единицу.

В ассоциации отмечают, что рост произошел за счет чрезвычайно низкой базы сравнения.

В легковом сегменте украинского автопрома продолжает работать только Еврокар, где за месяц SKD методом было составлено 476 автомобилей.

Объем сентябрьского составления предприятия в сравнении с 2017 годом уменьшился на 8%. Всего выпуск легковых автомобилей в Украине по сравнению с сентябрем прошлого года просел на 31%.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составил всего 3 единицы, в 20 раз меньше результата сентября прошлого года.

Автобусное производство уменьшилось на 3% - до 71 шт.

Всего с начала года в Украине было произведено 5 094 единиц автотранспортных средств. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.