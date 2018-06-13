Автопроизводство в Украине рухнуло в 90 раз за десять лет

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Объем выпуска легковых автомобилей рухнул на 43,5% в сравнении с маем прошлого года

Объем выпуска легковых автомобилей рухнул на 43,5% в сравнении с маем прошлого года

В мае 2018 года в Украине произвели 442 автотранспортных средства, что в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Отмечается, что пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, осуществляемой на заводе Еврокар. Так, в мае в Закарпатье было собрано всего 374 Шкоды, что на 39% меньше чем в апреле этого года.

Объем выпуска легковых автомобилей рухнул на 43,5% в сравнении с маем прошлого года.

Производство коммерческих автомобилей снизилось почти на 17% в сравнении с маем 2017 года, а к апрелю текущего года на половину - до 5 штук.

В то же время, производство автобусов в мае выросло на 17% к маю 2017 года и на 26% к апрелю 2018  и составило 63 штуки.

Отметим, что автопроизводители за 2017 год произвели 8,6 тыс. автотранспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 год.

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