В Варшаву и Вроцлав. Автолюкс возобновил маршруты из Украины в Польшу 5 апреля, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Украинский перевозчик Автолюкс, входящий в холдинг международного автобусного перевозчика Ecolines, с 7 апреля частично возобновляет маршруты из Украины в Европу.

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В частности, как сообщили в компании, запускаются маршруты Одесса-Варшава и Киев-Вроцлав в обоих направлениях.

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Маршрут рейса Одесса-Варшава: Одесса — Умань — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Люблин — Варшава.

Маршрут рейса Киев-Вроцлав: Киев — Умань — Винница — Хмельницкий — Тернополь — Львов — Краков — Катовице — Ополе — Вроцлав.

«Рейсы со стыковкой в Киеве и Одессе направляются почти во все города Польши», — добавили в компании.

Перевозка животных на рейсах Автолюкса запрещена.

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