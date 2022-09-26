Шрек из Кременчуга. КрАЗ передал ГСЧС бронеавтомобиль для разминирования — фото 26 сентября, 15:38 Бронеавтомобиль КрАЗ-5233 НЕ Shrek RCV (Фото:Пресс-служба АвтоКрАЗ)

Завод АвтоКрАЗ передал работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области бронированный автомобиль Shrek-RCV для выполнения работ по разминированию.

«Спасатели Полтавщины сейчас работают на многих территориях: Нежин, Харьков, Донецкая и другие области. Персонал начал привыкать к такой работе, с которой раньше не сталкивался. И очень важно обеспечить работников соответствующей техникой высокого качества», — говорится в сообщении АвтоКрАЗ.

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КрАЗ-5233 НЕ Shrek RCV (Route Clearance Vehicle) разработан совместно с канадско-эмиратской компанией Streit Group, предназначен для разминирования и оснащен краново-манипуляторной установкой в корме.

Бронеавтомобиль имеет усиленную баллистическую и противоминную защиту класса STANAG 4569 level 2. Снаряженная масса составляет 16 т. В движение машину приводит 9,7-литровый турбодизель мощностью 380 л. с. Стоимость авто составляет более 16 млн грн.

Фото: АвтоКрАЗ

Как добавили на предприятии, передача бронеавтомобиля была осуществлена совместно с Благотворительным фондом Полтавского горно-обогатительного комбината компании Ferrexpo.

АвтоКрАЗ — главное предприятие группы КрАЗ и единственный производитель грузовиков в Украине, имеющий замкнутый технологический цикл производства. Модельный ряд бренда КрАЗ насчитывает 33 базовые модели, почти 350 модификаций и более 1500 комплектаций двух-, трех- и четырехосных грузовиков с разными компоновочными решениями. Грузовики КрАЗ эксплуатируют более чем в 70 странах мира. Основной акционер — Константин Жеваго.

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