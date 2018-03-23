Автокомпания Богдан ушла в глубокий минус

Автомобильная компания Богдан Моторс, входящая в корпорацию Богдан, завершила 2017 год с чистым убытком в размере 635,1 млн грн, что в 2,3 раза больше в сравнении с 2016 годом.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Непокрытый убыток Богдан Моторс к началу текущего года составил 5,9 млрд грн, тогда как в 2016 году он составил 3,5 млрд грн.

Текущие обязательства компании за прошлый год выросли почти на 74% - до 3,1 млрд грн, долгосрочные увеличились на 8,4% - до 4,1 млрд грн.

Отметим, в 2016 году компания Богдан Моторс сократила убыток в 2,9 раза - до 275,3 млн грн.

Напомним, что ранее Богдан Моторс договорилась с датской компанией BankeElectromotive о производстве электрических мусоровозов для всей Европы.

Корпорация Богдан создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Компания Богдан Моторс, которая принадлежит партнеру президента Украины Петра Порошенко Олегу Свинарчуку-Гладковскому, объединяет производственные активы корпорации Богдан (автобусно-троллейбусный завод в Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год и завод в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей).