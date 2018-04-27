Автокомпания Богдан сменила убыток на прибыль

Автомобильная компания Богдан Моторс, объединяющая производственные активы корпорации Богдан, за три месяця 2018 года получила 40,9 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 года чистый убыток составлял почти 60 млн грн.

Об этом сообщается в квартальной финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Чистый доход компании вырос на 33,8%, до 106,07 млн грн.

Также за первый квартал текущего года Богдан Моторсполучила 22,3 млн грн валовой прибыли – на 72,7% больше, чем в январе-марте-2017, а от операционной деятельности прибыль составила 83 млн грн против 65,5 млн грн убытка.

Объем обязательств компании к 1 апреля 2018 года составляет 7,06 млрд грн, в том числе кредиты банков – 4,03 млрд грн.

Напомним, что Богдан Моторс завершила 2017 год с чистым убытком в размере 635,1 млн грн, что в 2,3 раза больше в сравнении с 2016 годом.

Корпорация Богдан создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

Компания Богдан Моторс, которая принадлежит партнеру президента Украины Петра Порошенко Олегу Свинарчуку-Гладковскому, объединяет производственные активы корпорации Богдан (автобусно-троллейбусный завод в Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год и завод в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей).