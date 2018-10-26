Автогаз на заправках подорожал до исторического рекорда

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Автогаз на заправках дорожает
Фото: autonews.autoua.net

Автогаз на заправках дорожает

С 25 по 26 октября розничная стоимость автогаза в Украине продолжила рост на 20-25 коп./л. При этом, на заправках OKKO в Киеве автогаз вплотную приблизился к рекордной отметке – 17 грн за литр.

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO.

Рост цены на топливо был также зафиксирован на заправках Народна – на 25 коп./л, до 16,70 грн/л.

Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 грн/л.

Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 октября этого года. А до этого – в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.

По итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.

Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Одной из причин нарастающего дефицита участники рынка называют сбои в работе Укрзализныци.

Розничные цены на сжиженный газ по состоянию на 26.10.2018, грн/л

ОПЕРАТОР

СПБТ

 

ОККО

16,99

+0,20

SOCAR

16,89

 

КЛО

16,79

 

WOG

16,78

 

НК Народная

16,70

+0,25

Neftek

16,60

 

Parallel

16,59

 

Amic Energy

16,49

 

Glusco

16,49

 

РУР Групп

16,49

 

Катрал Юг

16,47

 

Shell

16,39

 

БРСМ-Нафта

16,29

 

UPG

16,20

 

Род-Ник

16,20

 

БАРС

16,19

 

ОЛАС

16,10

 

Marshal

16,00

 

Sun Oil

15,99

 

ZOG

15,99

 

Автотранс

15,98

 

Укрнафта/Авиас

15,98

 

Укргаздобыча

15,90

 

BVS

15,79

 

Avantage 7

15,55

 

Средняя в Украине

16,23

+0,02

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