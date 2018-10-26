Автогаз на заправках подорожал до исторического рекорда

С 25 по 26 октября розничная стоимость автогаза в Украине продолжила рост на 20-25 коп./л. При этом, на заправках OKKO в Киеве автогаз вплотную приблизился к рекордной отметке – 17 грн за литр.

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO.

Рост цены на топливо был также зафиксирован на заправках Народна – на 25 коп./л, до 16,70 грн/л.

Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 грн/л.

Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 октября этого года. А до этого – в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.

По итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.

Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Одной из причин нарастающего дефицита участники рынка называют сбои в работе Укрзализныци.

Розничные цены на сжиженный газ по состоянию на 26.10.2018, грн/л

ОПЕРАТОР СПБТ ОККО 16,99 +0,20 SOCAR 16,89 КЛО 16,79 WOG 16,78 НК Народная 16,70 +0,25 Neftek 16,60 Parallel 16,59 Amic Energy 16,49 Glusco 16,49 РУР Групп 16,49 Катрал Юг 16,47 Shell 16,39 БРСМ-Нафта 16,29 UPG 16,20 Род-Ник 16,20 БАРС 16,19 ОЛАС 16,10 Marshal 16,00 Sun Oil 15,99 ZOG 15,99 Автотранс 15,98 Укрнафта/Авиас 15,98 Укргаздобыча 15,90 BVS 15,79 Avantage 7 15,55 Средняя в Украине 16,23 +0,02