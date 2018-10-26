Автогаз на заправках подорожал до исторического рекорда

С 25 по 26 октября розничная стоимость автогаза в Украине продолжила рост на 20-25 коп./л. При этом, на заправках OKKO в Киеве автогаз вплотную приблизился к рекордной отметке – 17 грн за литр.
Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO.
Рост цены на топливо был также зафиксирован на заправках Народна – на 25 коп./л, до 16,70 грн/л.
Таким образом, средняя цена на сжиженный газ на АЗС выросла до 16,23 грн/л.
Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 октября этого года. А до этого – в конце августа 2017 года, когда цены на заправках увеличились до 16,05 грн/л.
По итогам прошлогоднего роста цен АМКУ обвинил ряд сетей АЗС в сговоре на рынке автогаза. Также Антимонопольный комитет оштрафовал на 41 млн грн сразу пять крупнейших сетей АЗС за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года.
Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками. Одной из причин нарастающего дефицита участники рынка называют сбои в работе Укрзализныци.
Розничные цены на сжиженный газ по состоянию на 26.10.2018, грн/л
|
ОПЕРАТОР
|
СПБТ
|
|
ОККО
|
16,99
|
+0,20
|
SOCAR
|
16,89
|
|
КЛО
|
16,79
|
|
WOG
|
16,78
|
|
НК Народная
|
16,70
|
+0,25
|
Neftek
|
16,60
|
|
Parallel
|
16,59
|
|
Amic Energy
|
16,49
|
|
Glusco
|
16,49
|
|
РУР Групп
|
16,49
|
|
Катрал Юг
|
16,47
|
|
Shell
|
16,39
|
|
БРСМ-Нафта
|
16,29
|
|
UPG
|
16,20
|
|
Род-Ник
|
16,20
|
|
БАРС
|
16,19
|
|
ОЛАС
|
16,10
|
|
Marshal
|
16,00
|
|
Sun Oil
|
15,99
|
|
ZOG
|
15,99
|
|
Автотранс
|
15,98
|
|
Укрнафта/Авиас
|
15,98
|
|
Укргаздобыча
|
15,90
|
|
BVS
|
15,79
|
|
Avantage 7
|
15,55
|
|
Средняя в Украине
|
16,23
|
+0,02
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