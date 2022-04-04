Нашли кучу причин. Австрия не хочет вводить эмбарго на российский газ 4 апреля, 18:56 Цей матеріал також доступний українською Александр Шалленберг, глава МИД Австрии (Фото:Суспільне)

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о непродуктивности введения эмбарго на российский газ. По его мнению, у европейских стран есть другие возможности для новых санкций против России.

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«Мы всегда говорили о санкциях, что они должны наносить удар по тому, по кому они нацелены, а не возвращаться к нам как бумеранг», — заявил Шалленберг в эфире телеканала ORF, уточняя, что речь идет о поставках газа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Помимо газового эмбарго «есть достаточно других возможностей, где ЕС мог бы закрутить туже санкционный вентиль», считает Шалленберг.

Он отметил, что ожидает принятие новых санкций против РФ в ближайшее время, и что ЕС работает над новым пакетом санкций, который «предположительно, одобрят на этой неделе».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ после открывшихся фактов резни, совершенных российскими оккупантами в Буче.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

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