Нашли кучу причин. Австрия не хочет вводить эмбарго на российский газ

4 апреля, 18:56
Цей матеріал також доступний українською
Александр Шалленберг, глава МИД Австрии (Фото:Суспільне)

Александр Шалленберг, глава МИД Австрии (Фото:Суспільне)

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о непродуктивности введения эмбарго на российский газ. По его мнению, у европейских стран есть другие возможности для новых санкций против России.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Мы всегда говорили о санкциях, что они должны наносить удар по тому, по кому они нацелены, а не возвращаться к нам как бумеранг», — заявил Шалленберг в эфире телеканала ORF, уточняя, что речь идет о поставках газа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

Помимо газового эмбарго «есть достаточно других возможностей, где ЕС мог бы закрутить туже санкционный вентиль», считает Шалленберг.

Он отметил, что ожидает принятие новых санкций против РФ в ближайшее время, и что ЕС работает над новым пакетом санкций, который «предположительно, одобрят на этой неделе».

Читайте также:

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ после открывшихся фактов резни, совершенных российскими оккупантами в Буче.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Австрия Санкции против России Санкции Запада Российский газ Санкции Александер Шалленберг Война России против Украины

Загрузка...
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X