Не только из-за войны в Украине. Австрия разрабатывает план отказа от российского газа — президент страны
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (Фото:Leonhard Foeger / Reuters)
Правительство Австрии работает над планом по ускоренному отказу от использования российского газа.
Война России против Украины — главные события 26 апреля
Об этом в Twitter сообщил президент страны Александер Ван дер Беллен.
«Федеральное правительство работает над планом отказа от российского природного газа. Я приветствую это, потому что время не ждет», — написал он.
Ван дер Беллен добавил, что это связано не только с российской агрессией против Украины, но и с защитой климата.
«Зависимость от импорта природного газа из России должна быть быстро снижена, а расширение использования возобновляемых источников энергии и мер по повышению эффективности должно быть значительно ускорено», — добавил президент Австрии.
Ранее министр финансов страны Магнус Бруннер заявлял, что Австрия поддерживает все санкции против РФ, кроме газового эмбарго.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.