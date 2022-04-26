Не только из-за войны в Украине. Австрия разрабатывает план отказа от российского газа — президент страны

26 апреля, 10:38
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (Фото:Leonhard Foeger / Reuters)

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (Фото:Leonhard Foeger / Reuters)

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Правительство Австрии работает над планом по ускоренному отказу от использования российского газа.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом в Twitter сообщил президент страны Александер Ван дер Беллен.

«Федеральное правительство работает над планом отказа от российского природного газа. Я приветствую это, потому что время не ждет», — написал он.

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Ван дер Беллен добавил, что это связано не только с российской агрессией против Украины, но и с защитой климата.

«Зависимость от импорта природного газа из России должна быть быстро снижена, а расширение использования возобновляемых источников энергии и мер по повышению эффективности должно быть значительно ускорено», — добавил президент Австрии.

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Ранее министр финансов страны Магнус Бруннер заявлял, что Австрия поддерживает все санкции против РФ, кроме газового эмбарго.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Газ Австрия Санкции против России Санкции Запада Российский газ Александр ван дер Беллен Санкции зеленая энергетика Война России против Украины

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