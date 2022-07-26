«Используй или потеряй». Австрия отобрала подземное газовое хранилище у Газпрома

26 июля, 18:32
Австрия отобрала газовое хранилище у «дочки» Газпрома (Фото:Fachdozent / Pixabay)

Австрия отобрала газовое хранилище у «дочки» Газпрома (Фото:Fachdozent / Pixabay)

Австрийский регулятор E-Control передал местной компании RAG Austria AG право пользоваться частью ПХГ Хайдах, которая ранее принадлежала Газпрому.

Как пишет Kroner Zeitung, хранилищем управляет несколько операторов, среди которых — и «дочка» российского монополиста. При этом, ее часть ПХГ оставалась незаполненной.

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В отношении ПХГ в Австрии действует принцип «используй или потеряй» — если хранилище систематически не заполняется, возможность его использования переходит другим операторам.

Заполнение ПХГ Хайдах должно начаться 1 августа. Заявки от бизнеса ранжируются по принципу «первым пришел — первым обслужили».

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер предупреждала Газпром и его «дочку» об этом шаге еще в начале июля.

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Как сообщалось, Совет ЕС в конце июня принял окончательное постановление о том, что ПХГ на территории стран-членов должны быть заполнены минимум на 80% к началу отопительного сезона 2022/2023.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Газ Газпром Австрия ПХГ

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