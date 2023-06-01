Нехаммер что-то знает. Австрия готовится к прекращению транзита российского газа через Украину — федеральный канцлер 1 июня, 15:02 Карл Нехаммер, канцлер Австрии (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Австрия готовится к возможному прекращению поступления российского газа в случае прекращения его транзита через Украину.

Об этом в Кишиневе заявил федеральный канцлер Карл Нехаммер, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы постоянно готовимся к серьезным вызовам. Поэтому наше хранилище уже заполнено на 75%. И мы также ведем переговоры с теми, у кого есть новые объемы газа. Если российский газ полностью закончится, компания OMV уже работает над этим», — сказал он.

Видео дня

Отвечая на вопрос, будет ли он об этом говорить с президентом Украины Зеленским, Нехаммер сказал: «Сегодня это не основная тема. Речь идет о войне в Украине. Но это всегда вопрос безопасности энергоснабжения, который стоит на повестке дня Австрии. Таким образом, это всегда тема, которая принимается во внимание».

Как сообщалось, в Молдове проходит саммит Европейского политического сообщества, в нем принимают участие около 50 глав стран, правительств и институтов Евросоюза. В работе саммита принимает участие и Владимир Зеленский.

Контракт о транзите российского газа по территории Украины был подписан 30 декабря 2019 года сроком на пять лет.