РФ получила очередной «удар в спину». Китай нашел альтернативу российскому углю 9 января, 16:25 Австралийский уголь вытеснит российский с китайского рынка (Фото:OnzeCreativitijd / Pixabay)

Китай снимает неофициальный запрет на импорт австралийского угля, введенный в 2020 году.

Как сообщает Reuters, растущая потребность в обеспечении энергоснабжения после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, подтолкнула Китай к постепенному возобновлению импорта австралийского угля.

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Это решение было принято после того, как китайские и австралийские лидеры впервые за шесть лет встретились на саммите G-20 в ноябре 2022 года. В декабре министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг совершила визит в Пекин для первых за четыре года переговоров со своим китайским коллегой.

По данным агентства, власти КНР разрешили трем поддерживаемым центральным правительством коммунальным предприятиям и крупному производителю стали возобновить импорт угля из Австралии. Участники рынка ожидают, что в ближайшие месяцы еще больше компаний получат разрешение на покупку австралийского угля.

До прекращения импорта Китай закупал более 30 млн тонн коксующегося угля и почти 50 млн тонн энергетического угля в Австралии.

Без австралийских поставок китайские покупатели обратились к Индонезии за поставками энергетического угля, а к Монголии и России за коксующимся углем, но все предложенные марки по качеству значительно уступали австралийским.

Как отмечает Reuters, теперь Австралия сможет восстановить свою долю рынка, которую заняли эти страны.

Ранее также сообщалось, о том, что российские железные дороги не справились с возросшим экспортом угля в КНР, что привело к задержкам и срывам поставок.

Как известно, с 10 августа вступило в силу эмбарго на экспорт российского угля в ЕС и Великобританию.

Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем угля, страна использует уголь для производства почти 60% своей электроэнергии.