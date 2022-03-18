Австралия ввела санкции еще против 11 банков и организаций РФ 18 марта, 05:12 Цей матеріал також доступний українською Банк России (Фото:cbr.ru)

Правительство Австралии наложило санкции еще на 11 российских банков и государственных организаций. При этом большая часть банковских активов страны теперь подпадает под действие австралийских санкций вместе со всеми организациями, которые управляют суверенным долгом России.

Об этом говорится на сайте МИД страны.



Новый список включает Российский фонд национального благосостояния и Министерство финансов России. С недавним включением Центрального банка России санкции теперь нацелены на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России.

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На дополнительные банки в совокупности приходится примерно 80 процентов всех банковских активов в России, и в их число входят Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

«Австралийское правительство твердо намерено возложить на Россию высокие издержки. Это включает в себя перечисление лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России, которые поддерживали путинский режим и получали от него выгоду. Мы также продолжаем усиливать санкционное давление на олигархов, близких к Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

В дополнение к 41 олигарху и ближайшим родственникам, на которых Австралия уже наложила адресные финансовые санкции и запретила поездки, Австралия теперь добавила двух миллиардеров, имеющих связи с бизнес-интересами в Австралии, Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.

«Мы приветствуем принципиальную позицию, которую заняли австралийские компании, объявив о шагах по прекращению связей с Россией в знак протеста против незаконной и ничем не оправданной войны Москвы против Украины», — добавили в МИД.

Правительство Австралии подтверждает непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины.

«Мы будем продолжать двигаться с партнерами по согласованным санкциям и ограничивать средства на незаконную войну президента Путина», — резюмировали в сообщении.

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