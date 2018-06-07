Австралийский зерновой гигант открыл "дочку" в Украине

Австралийский зерновой гигант GrainCorp открыл филиал в Украине.

Об этом свидетельствуют данные украинского государственного реестра, передает Reuters.

14 мая была зарегистрирована новая фирма GrainCorp Ukraine Ltd, которая планирует торговать сельскохозяйственным сырьем, зерном, семенами и кормами для животных.

Ранее в этом году GrainCorp заявила, что она будет присутствовать в Украине к новому урожаю 2018 года.

Украина находится среди ведущих мировых производителей и экспортеров зерна и планирует собрать в этом году не менее 60 млн тонн зерна.

В 2017 году Украина собрала 61,3 млн тонн зерна.