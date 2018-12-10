Австралия обошла Катар в экспорте сжиженного газа Сегодня, 15:27 49 Цей матеріал також доступний українською Австралия стала мировым лидером в экспорте сжиженного газа

Австралия в ноябре обошла Катар по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж и стала крупнейшим мировым экспортером.

Об этом сообщает арабский телеканал Al-Arabiya.

В прошлом месяце Австралия отгрузила в другие страны 6,8 млн тонн СПГ. Это на 15% превышает показатель за предыдущий месяц.

Катар сократил экспорт газа на 3% - до 6,2 млн тонн. Это первое падения показателя с 2014 года.

Снижение катарского экспорта СПГ в ноябре было связано с плановым техобслуживанием, объяснил аналитик Wood Mackenzie Николас Браун. Поэтому Австралии вряд ли удастся надолго удержать первенство.

Отметим, что к началу 2024 года Катар рассчитывает увеличить мощности по сжижению газа до 110 млн тонн в год с текущих 77 млн тонн.