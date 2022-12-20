Мы перестали стыдиться эмоций — директор по персоналу компании Avon в Украине Наталья Янович о вызовах военного времени 20 декабря, 17:45 Партнерский проект Avon

В последние годы тема гендерного равенства, недискриминации и противодействия домашнему насилию стала одной из наиболее внедряемых работодателями в рамках корпоративной социальной ответственности бизнеса. Не стояли в стороне и компании в Украине. Так, в рамках проектов UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения, «Трамплин к равенству» и «ЕС за гендерное равенство: вместе с гендерными стереотипами и гендерно обусловленным насилием» при финансовой поддержке Европейского Союза и Швеции в сотрудничестве с ООН Женщины и офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины было создано несколько важных инициатив. В частности, Рейтинг ответственного бизнеса и Корпоративный Альянс, который уже объединяет 40 компаний. Мы спросили участников Альянса, изменились ли их подходы с начала полномасштабной войны в Украине, какие сейчас практики у работодателей и как они поддерживают семьи в это сложное для всех время.

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Какие политики, дружественные к семьям, способствовали сохранению коллектива во время войны, как коллеги в Европе реагировали на проблемы украинского персонала, а также о поддержке и услугах кризисной комнаты для женщин, пострадавших от домашнего и гендерно обусловленного насилия — рассказала в интервью Радио НВ директор по персоналу компании Avon в Украине Наталья Янович.

Наталья Янович, директор по персоналу компании Avon в Украине.

Компания, которую вы представляете, занимается косметикой. Но пока мало известно о социальной активности компании, об участии в крупных и правильных международных проектах. Почему решили поучаствовать в этом проекте и что он для вас означает?

Наша стратегия — это лучший мир для каждой женщины, а значит, лучший мир для всех нас. Мы создаем возможности для финансовой независимости женщин и предоставляем им самые лучшие продукты, чтобы подчеркнуть их красоту и уникальность. Это то, с чего начиналась наша компания. В 1885 году Дэвид Холл МакКоннелл начал бизнес в США с миссией дать женщинам возможность быть финансово независимыми и равными в правах с мужчинами. Представительницы компании Avon получили право зарабатывать раньше, чем право голосовать в Америке. Сегодня, конечно, ситуация выглядит по-другому, и мы говорим не только о женщинах, но и о любом, кто разделяет наши ценности и миссию, готов работать, зарабатывать и помогать другим. К сожалению, сейчас именно женщины больше всего страдают от насилия. Поэтому с 2009 года мы в Украине положили начало программе Avon — миссия против насилия над женщинами.

До войны мы делали акцент на домашнем насилии, в прошлом году в рамках международной акции «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» мы реализовали масштабный медийный проект совместно с журналом «Marie Claire» как раз для привлечения внимания общества к этой проблеме. Мы говорили о том, что насилие — это не семейное дело, его не стоит умалчивать и терпеть. Но с началом войны мы поняли, что не можем оставаться в стороне от проблем сексуального и физического насилия из-за войны в Украине. Именно поэтому, начиная с июля, все собранные средства в рамках этой благотворительной программы мы направляем на реабилитацию женщин и девушек, пострадавших от насилия из-за войны.

Баланс между работой и семьей, как он сейчас выглядит для вашей компании во время войны? И что для вас изменилось в этом после 24 февраля?

Компания Avon всегда выступала за здоровый баланс работы и личной жизни. Мы много лет подряд, еще до ограничений, которые принес ковид, предлагали нашим сотрудникам гибкий график работы. По согласию с руководителем была возможность работать из дома, удаленно, один день. Это позволяло больше времени проводить с семьей, экономить время на дорогу на работу, в офис, а также планировать свой день более эффективно. С введением ковид-мер мы уже были готовы предложить нашим сотрудникам полностью удаленную или гибридную модель работы в зависимости от нагрузки и рабочей ситуации с соблюдением всех карантинных условий. Сейчас мы балансируем между работой, личной жизнью и тем, что принесла нам война.

Одна из ценностей нашей компании — доверие. Взаимодействие в работе друг с другом — это двустороннее движение, все наши сотрудники это понимают. Война принесла нам больше единения, гибкости, мы стали внимательнее друг к другу, готовы прийти на помощь в любом вопросе и с пониманием относиться к индивидуальным особенностям и условиям каждого. Все выкладываются, на мой взгляд, максимум для достижения результата. А если по каким-то причинам кто-то выпадает из процесса, потому что нет связи, например, или есть какая-то другая ситуация, всегда найдется тот, кто подхватит и подстрахует.

Готовясь к эфиру, я просматривала почту, хотела припомнить, что было в тот период, когда началась война, и нашла письмо коллеге. Мы тогда готовили коммуникацию для всех сотрудников по дополнительной помощи, которую обеспечивает компания. Нам нужно было очень быстро выпустить ее для того, чтобы сотрудники понимали это. И я написала: у меня снова самолеты, направляюсь в хранилище, там не будет связи, сможешь закончить? И она закончила, мы выпустили коммуникацию в срок. Таких примеров у нас очень много. Поэтому сохраняем баланс, помня о том, что у каждого есть индивидуальные особенности, и доверяя каждому.

Вы работаете настоящей командой, и это чувствуется по вашим словам. Сколько представителей вашей компании уехали, как вы поддерживаете коммуникацию с ними и как помогаете им?

Мы, конечно, понимали, что ситуация меняется, поэтому команда менеджмента работала в кризисном режиме, создавая разные сценарии нашей реакции на развитие событий. Первым вызовом стала организация эвакуации для сотрудников компании. Нам удалось провести организованную эвакуацию в середине марта, когда ситуация в Киеве и области была очень напряженной. В общей сложности 31 человек был эвакуирован. К тому времени сотрудники самостоятельно уезжали. Мы, наверное, в течение пяти месяцев перемещались, в зависимости от ситуации, поддерживали каждого сотрудника. Семьи поселились на западе Украины или уехали за границу, где наши коллеги, в частности из Польши, Румынии, Венгрии, Чехии и других стран, оказывали нам своевременную помощь в поиске жилья. Сотрудники делились своими квартирами, летними домиками, комнатами; присылали имейлы, предлагали помощь абсолютно из всех стран.

Конечно, мы очень благодарны нашим коллегам, я была настолько растроганной. Один из таких примеров. Когда мы были в эвакуации, то меняли маршруты, потому что менялась ситуация буквально каждый час. Я написала своему коллеге из Европы в пять утра, конечно, украинцы не спали в тот период времени, и это было для нас нормой. И я была так удивлена, что человек мне сразу ответил, и пока мы доехали до границы, он уже полностью все организовал, превзойдя наши ожидания.

Фото: Avon

Сейчас, по содействию тем людям, которые уехали, во-первых, мы оказываем финансовую помощь, платим за аренду жилья сотрудников. Также в некоторых странах, где была возможность, подключено медицинское страхование для семей. Держим с ними связь посредством всех доступных мессенджеров, предлагая возможности развивать карьеру на тех рынках, куда они уехали. Восемь наших сотрудников воспользовались такой возможностью, подали свои резюме, победили в конкурсе и остались на территории той страны, куда они уехали, но уже работая на другого субъекта Avon.

Осуществляется ли психологическая поддержка сотрудников и какова она?

Да, конечно. У нас есть специальная горячая линия для решения индивидуальных проблем. Она полностью анонимна, сотрудники могут обращаться за помощью к психологу. Также в рамках нашего медицинского страхования можно обратиться к врачу-психиатру, если будет такое направление. Мы проводим тренинги, которые помогают нам бороться с возникающими в этот период психологическими проблемами. Но мне кажется, что самое ценное то, что мы общаемся друг с другом, поддерживаем друг друга. В любое время можно поговорить, поделиться своими возникающими проблемами и получить помощь от своего коллеги или HR, в зависимости от того, к кому ты хочешь обратиться.

О культуре корпоративного общения мы с вами уже немного поговорили. А как она изменилась во время этой войны? От вас я услышала о мгновенной реакции. Такая оперативность в общении и стала для вас признаком времени?

И это тоже. Наверное, мы стали более эмпатичными, у нас выросла потребность в общении, мы чаще делимся эмоциями, не стесняемся их, мы говорим друг с другом. Наша корпоративная культура вообще, по своей сути, всегда призывала к открытости, поэтому мы остаемся собой и реагируем там, где действительно можем помочь. Реагирование — да, это тоже очень-очень важно, оно в начале, конечно, было мгновенным. Сейчас, с отключениями связи, мы понимаем, что иногда нужно подождать. Но каждый сотрудник делает все возможное, чтобы оставаться на связи и иметь возможность отвечать как можно быстрее, помогать настолько, насколько это возможно.

Вы немного рассказали о том, как компания, которую вы представляете, поддерживает разные программы по гендерно обусловленному насилию. Как другие бизнесы смогут поддержать такое направление? Например, профилактика, большее общение с сотрудниками, разговоры с психологом и тому подобное?

Если мы говорим о корпоративной культуре с точки зрения гендерно обусловленного насилия, у нас есть внутренняя политика, регламентирующая, что мы можем сделать, если это возникает. К счастью, у нас в компании таких случаев не было. Но, конечно, если сотрудник столкнется с такой проблемой, он может обратиться на анонимную горячую линию, также может поговорить с гендерной амбассадоркой, которая у нас есть в компании, и получить полноценную помощь, юридическую, психологическую, в зависимости от ситуации. У нас есть индивидуальный подход к каждому сотруднику в соответствии с происходящим.

Вы несколько раз упоминали о глобальной кампании, которая называется «16 дней активизма против насилия». Она ежегодная и проводится с 25 ноября по 10 декабря. Главной целью этой акции является привлечение внимания к проблемам преодоления гендерного насилия.

Наша программа, в первую очередь, направлена на то, чтобы информировать, что домашнее насилие не является нормой, об этом нужно говорить, не нужно умалчивать. И, конечно, на то, чтобы помогать женщинам, которые сейчас нуждаются в этом. Мы сотрудничаем с UNFPA, Фондом ООН по народонаселению, с 2019 года. В этом году в рамках международной акции «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия» открыли кризисную комнату в Чернигове, буквально накануне, в ноябре, для помощи женщинам, пострадавшим от домашнего и гендерно обусловленного насилия. Центр открыт с финансовой помощью Avon вместе с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения. Мы планировали открывать эту комнату весной, к сожалению, события 24 февраля заставили нас изменить планы. Но вот с ноября это жилье уже доступно для пострадавших от насилия, там смогут одновременно разместиться до 10 человек вместе с детьми. Основными задачами кризисной комнаты является обеспечение пострадавших местом безопасного временного круглосуточного пребывания, предоставление первичной психологической помощи и перенаправление пострадавших другим услугам в сфере домашнего насилия: социальных служб, медицинских и юридических учреждений.

Открытие кризисной комнаты / Фото: Avon

Кроме того, наш глобальный благотворительный фонд Charity Avon Foundation выделил Украине $160 тысяч для помощи людям, пострадавшим от гендерно обусловленного насилия или находящимся в группе риска. Мы планируем реализовать этот грант вместе с нашим постоянным партнером UNFPA Украина.

Еще один аспект, к которому обратимся: скажите, пожалуйста, какие вопросы решаете собственными силами, абсолютно самостоятельно, а в чем нуждались в помощи государства? Например, как помочь семьям, у которых есть пострадавшие от войны или у которых мобилизованы мужчины или женщины?

Мы положили начало Avon care plan, план заботы компании о сотрудниках. Это то, с чем мы справляемся самостоятельно. В феврале и марте мы произвели выплаты заработных плат авансом, выплатили бонус за 2021 год. Также у нас прошел пересмотр заработных плат, мы выплатили всю сумму повышения за девять месяцев, чтобы максимально обеспечить семьи в столь непредсказуемое время. И дополнительно каждому сотруднику была начислена материальная помощь. С 24 февраля сделки компании остановились, но мы продолжали выплачивать заработную плату всем сотрудникам в полном объеме до конца июня. Начиная с июля, подход был пересмотрен: если сотрудник не работает или имеет минимальную нагрузку, он получает 50% заработной платы.

Также в течение нескольких месяцев мы покрывали арендную плату и коммунальные платежи для вынужденно покинувших дом, позволили сотрудникам пользоваться корпоративным автомобилями. В обычное время наша внутренняя политика это не позволяла, но это была реактивная мера, которая многим помогла. Мы продолжаем выплачивать материальную помощь родственникам сотрудников, имевшим хирургическое вмешательство в этот период или умершим. И оказываем помощь потерявшим жилье, это компенсация за аренду временного жилья.

Если говорить о том, чем бы нам помогало государство, — это чтобы мы не решали эту проблему сами, оказывая дополнительную финансовую помощь. Этого недостаточно. Чтобы государство имело четкий пошаговый план восстановления разрушенных домов или предоставления беспроцентных кредитов на покупку уже готового жилья для людей, которые столкнулись с такой проблемой.

В контексте поддержки бизнеса в Украине, что вы нашему правительству хотели бы сказать? Вы абсолютно самостоятельны и не нуждаетесь в каких-либо дополнительных преференциях?

На мой взгляд, сейчас правительство делает все возможное для общества и бизнесов, исходя из той ситуации, в которой мы находимся. Но думаю, что после победы важно будет разработать законы по трудоустройству ветеранов, направить государственные программы в поддержку инклюзивности в Украине и усиливать работу по соблюдению законов и предотвращению коррупции. Мне кажется, это основные аспекты. И, конечно, нужно посмотреть на налогообложение, можно ли его уменьшить, облегчить после победы.

Есть такой тезис, что принципы гендерного равенства являются признаком европейской компании и элементом интеграции украинского бизнеса в европейское корпоративное сообщество. Что скажете на этот счет, как это происходит в компании, которую вы представляете?

Фото: Avon

Avon является международной компанией, поэтому для нас принцип гендерного равенства — скорее норма, чем направление движения. Мы так работали и продолжаем работать, у нас многие женщины занимают ключевые и руководящие должности. Мы выбираем кандидатов не по гендерному признаку, а по компетенциям, опыту и культурному совпадению с ценностями и миссией компании. Для украинских компаний, на мой взгляд, это может быть правильным вектором движения и признаком того, что европейские ценности близки нам по духу.

В конце разговора я всегда прошу: поделитесь собственным уникальным опытом того, что происходило с вами и с компанией, которую вы представляете, в начале этой войны, чтобы представители других бизнесов могли это использовать в своей работе. Имею в виду поддержку персонала компании и участие в международных проектах по гендерному равенству.

Мне кажется, что наша компания и поведение ее сотрудников по всему миру в этот период времени было уникальным, по крайней мере, это мое личное впечатление. Программы, реализованные в настоящее время, максимально поддержали нашу уверенность в том, что на компанию точно можно рассчитывать, а как встречное движение от сотрудников мы получили стопроцентную отдачу в выполнении любых задач.

Относительно уникального опыта, наверное, это тот момент взаимопомощи, который у нас возник в этот период, когда многие сотрудники Avon отправились в другие страны, страны Центральной Европы в основном, наши коллеги там помогали уехавшим семьям. Мы ввели инициативу You are hands, помощь украинцам в Европе. Что мы имели в виду? Что украинцы в период, когда у нас остановились операции (с февраля по апрель), имели доступ к компьютерам, могли выполнять задачи, которые потребовались бы в европейских бизнесах. Они так помогали рынкам, и это показало нам, что мы действительно объединенные, преданные и настоящие.

Несмотря на ситуацию, мы не остановили социальные программы, которые есть в компании по гендерно обусловленному насилию. Более того, в этом году мы запустили политику по менопаузе, теперь уделяем внимание отношению к сотрудницам соответствующего возраста, более внимательному и сбалансированному, в зависимости от того, какая ситуация возникает у той или иной женщины. Мне кажется, что весь этот процесс показал, что наша основная ценность — доверие внутри компании, оно не просто прописано, а действительно есть. Доверие, уважение, правильное отношение друг к другу. Мы сейчас ищем баланс во всех вещах и находим его, что будет правильным для бизнеса и также правильным для индивидуального подхода к сотруднику.

Послушать интервью можно на подкасте: https://podcasts.nv.ua/rus/episode/17517.html