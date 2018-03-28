АВК запустил комплекс по производству бисквитной продукции в Днепре

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине АВК Конфекшинэри запустил в Днепре новый комплекс по производству бисквитной продукции.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Новый комплекс обошелся почти в 120 млн грн. В компании отметили, что открытие дополнительных линий, производственная мощность которых составляет 10 тыс. тонн в год, позволит компании вдвое увеличить объемы производства злаковых продуктов, таких как Kresko, Мажор, Бам-Бук и др.

Предполагается, что с запуском нового комплекса общий объем производства бисквитной продукции АВК в течение первого месяца составит более 1,8 тыс. тонн. Изделия этой категории изготавливаются исключительно из украинского сырья и имеют маркировку эко-продукт.

Также отмечается, что по итогам прошлого года экспортные продажи злаковой продукции компании выросли в 1,7 раза. Компания ожидает, что продукция этой категории станет флагманами в экспорте "АВК" и в 2018 году. Среди наиболее заинтересованных - рынки Арабских стран и Китая.

АВК Конфекшинэри производит продукцию на кондитерской фабрике в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утерян. АВК производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли. Выпускает продукцию под ТМ Королевский Шедевр, Королевский Шарм Мажор, Бам-Бук, Труфель, Труфалье, Kresko и др.

В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.