АВК приостановил поставки немецкому партнеру из-за скандальной рекламы ЧМ-2018

В АВК пообещали направить средства, вырученные с реализации данной партии сладостей, на благотворительность и поддержку социальных программ в Украине

Украинский производитель кондитерских изделий АВК Конфекшинери приостановил поставки конфет немецкой компании Dovgan GmbH на фоне скандала из-за размещенную на упаковке рекламу Чемпионата мира по футболу в России и надписью "на вкус как в России".

Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

Отмечается, что с Dovgan GmbH, которая реализует продукцию под брендом Matroschka преимущественно на территории Германии и других стран Евросоюза, АВК сотрудничает на протяжении многих лет на условиях Private Label. Согласно договоренностям, немецким партнерам было поставлено конфеты компании.

"Дизайн визуализации тубуса не является разработкой компании АВК, макет создается партнерами, исходя из собственных соображений. По условиям контракта, немецкая фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решения по оформлению упаковок", - пояснили в компании.

В АВК подчеркнули, что Dovgan GmbH, заключая следующие контракты с торговыми сетями Германии, не сообщает АВК об их условиях.

"Мы разделяем мнение общественности и возмущение в социальных сетях, возникшие вследствие сложившейся ситуации. На сегодняшний день любые поставки продукции немецкой фирме Dovgan GmbH приостановлены", - отметили в компании.

Кроме того, в АВК пообещали направить средства, вырученные с реализации данной партии сладостей, на благотворительность и поддержку социальных программ в Украине.

Напомним, что ранее DW опубликовало на своей Facebook-странице ролик о том, что Dovgan GmbH продает конфеты АВК с рекламой Чемпионата мира по футболу в России.

АВК Конфекшинери производит продукцию на кондитерской фабрике в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми потеряна. АВК производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли. Выпускает продукцию под ТМ Королевский Шедевр, Королевский Шарм Мажор, Бам-Бук, Труфель, Труфалье, Kresko и др.

В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.