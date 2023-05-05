Ни денег, ни самолетов. Российская авиация начала массово сокращать даже внутренние рейсы 5 мая, 13:11 Российские авиакомпании закрывают внутренние рейсы (Фото:Аэрофлот/ Telegram)

Российские авиакомпании начали отменять внутренние рейсы из-за сокращения господдержки.

Правительство РФ из-за дефицита бюджета урезало субсидирование региональных полетов в 2023 году с 9 млрд до 7,5 млрд рублей (со $120 млн до $98 млн по актуальному курсу, — ред.). Об этом пишут Известия со ссылкой на собственные источники в отрасли.

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В связи с этим авиакомпании массово отменяют внутренние рейсы. Больше всего отмененных рейсов — в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Как сообщается, в 2022 году на программу поддержки региональных полетов также выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели.

Ране российское Министерство транспорта уже заявляло о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15−30% в связи со снижением субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года.

Как сообщалось, российские авиаперевозчики продолжают использовать 467 самолетов Airbus и Boeing.

Фактически, эти самолеты были украдены у зарубежных собственников и РФ не имеет права их эксплуатировать как минимум из соображений безопасности.

В марте 2023 года российский Аэрофлот получил разрешение разрабатывать модификации и нестандартные ремонты самолетов и компонентов к ним.

В марте 2022 года Россия запретила авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за границей. С тех пор большинство самолетов продолжают летать даже несмотря на то, что они отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, необходимых для гарантии летной годности.