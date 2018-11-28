Авиакомпании и аэропорты выделили $3,9 млрд на кибербезопасность

Авиакомпании и аэропорты мира в 2018 году в общей сложности вложили $3,9 млрд в обеспечение кибербезопасности.
Об этом говорится в исследовании компании SITA, передает Интерфакс-Украина.
При этом сохраняются трудности с внедрением конкретных мер предотвращения киберпреступлений.
В среднем авиакомпании увеличили долю затрат на эти цели с 7% общего бюджета на IT в 2017 году до 9% в 2018 году, а аэропорты - с 10% до 12%.
Согласно опросу, 89% директоров по информационным технологиям авиакомпаний в следующие три года планируют реализовать масштабные инициативы в сфере кибербезопасности. В 2017 году таких было только 71% респондентов.
В аэропортах вплотную заняться кибербезопасностью намерены 95% опрошенных.
Приоритетом для более чем половины (57%) руководителей остается защита операционных систем и процессов с целью обеспечить непрерывность деятельности.
Основные статьи расходов и для авиакомпаний, и для аэропортов - обучение персонала (76%), выполнение регуляторных требований (73%), а также управление доступом (63%).
Международная компания SITA специализируется на разработке решений в области информационных и телекоммуникационных систем для авиационной отрасли.
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