Авиакомпании и аэропорты выделили $3,9 млрд на кибербезопасность

Авиакомпании и аэропорты мира в 2018 году в общей сложности вложили $3,9 млрд в обеспечение кибербезопасности.

Об этом говорится в исследовании компании SITA, передает Интерфакс-Украина.

При этом сохраняются трудности с внедрением конкретных мер предотвращения киберпреступлений.

В среднем авиакомпании увеличили долю затрат на эти цели с 7% общего бюджета на IT в 2017 году до 9% в 2018 году, а аэропорты - с 10% до 12%.

Согласно опросу, 89% директоров по информационным технологиям авиакомпаний в следующие три года планируют реализовать масштабные инициативы в сфере кибербезопасности. В 2017 году таких было только 71% респондентов.

В аэропортах вплотную заняться кибербезопасностью намерены 95% опрошенных.

Приоритетом для более чем половины (57%) руководителей остается защита операционных систем и процессов с целью обеспечить непрерывность деятельности.

Основные статьи расходов и для авиакомпаний, и для аэропортов - обучение персонала (76%), выполнение регуляторных требований (73%), а также управление доступом (63%).

Международная компания SITA специализируется на разработке решений в области информационных и телекоммуникационных систем для авиационной отрасли.