Помогут моток изоленты и кило гвоздей. РФ разрешила Аэрофлоту самостоятельно разрабатывать авиатехнику для «нестандартных конструкций» 9 марта, 16:28 РФ пытается обойти санкции — Аэрофлоту разрешили «разрабатывать» авиатехнику (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Российская авиакомпания Аэрофлот получила в РФ сертификат разработчика авиатехники ФАП-21J, позволяющий разрабатывать модификации и нестандартные ремонты самолетов и компонентов к ним.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию компании,

В Аэрофлоте заявили, что это дает компании право выполнять разработку документации для нестандартных ремонтов конструкции самолетов, модификаций салона, систем и силовых установок, а также разработку значительного перечня компонентов III класса, к которым относятся элементы интерьера, бытового оборудования.

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В 2022 году такой же сертификат получило дочернее предприятие Аэрофлота — провайдер техобслуживания и ремонта воздушных судов Аэрофлот Техникс.

В Аэрофлоте отметили, что до введения в 2022 году западных санкций «для решения нетиповых вопросов» российские авиакомпании направляли запрос производителю воздушного судна или другим западным организациям, имеющим сертификаты разработчика в иностранных юрисдикциях, которые разрабатывали схемы ремонта или модификации.

«Теперь решение значительной части данных вопросов возможно с помощью специалистов Аэрофлота, работающих в тесном взаимодействии с организациями по ТО, другими компаниями-разработчиками, научно-исследовательскими предприятиями, а также с авиационными властями РФ», — отметили в компании.

Как сообщалось, российские авиаперевозчики продолжают использовать 467 самолетов Airbus и Boeing. В прошлом году в эксплуатации было 544 самолета.

Фактически, эти самолеты были украдены у собственников и РФ не имеет права их эксплуатировать как минимум из соображений безопасности.

В марте 2022 года Россия запретила авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за границей. С тех пор большинство самолетов продолжают летать даже несмотря на то, что они отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и обслуживания, необходимых для гарантии летной годности.