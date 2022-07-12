Аренда государственного имущества — возможности для восстановления бизнеса и экономики 12 июля, 10:00 Новости компаний depositphotos

Восстановление экономической активности граждан — не просто слова правительственной стратегии. Миллионы переселенцев, сотни релокированных предприятий и бизнесов создают мощный запрос на новые возможности бизнеса, в частности помещения для работы.

Государство понимает, что тысячи бизнесов оказались в затруднительном положении, еще тысячи были вынуждены покинуть охваченные войной регионы, изменить цепочки и полностью перестроить свою работу.

Поэтому перезапуск программы аренды от Фонда государственного имущества Украины стал существенной поддержкой для государственного бюджета и военной экономики. Для этого Фонд полностью реформировал процесс аренды и сделал его еще более близким для нужд украинцев.

Ольга Батова, и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины:

Ольга Батова, и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины

« При разработке новых изменений правил аренды команда Фонда госимущества уделила немало внимания именно новым возможностям для бизнеса и наших граждан. Наша цель — сделать процедуру аренды максимально простой и понятной, а также расширить перечень доступных объектов. Релоцированные бизнесы нуждаются в новых площадках и мощностях для возобновления работы. Мы убеждены, что у государства есть для этого все необходимые возможности в виде сотен объектов по всей Украине».

Значительный акцент в реформе был сделан в поддержку релоцируемых предприятий. Однако этим изменения далеко не ограничиваются. Благодаря принятым новациям процесс аренды госимущества стал быстрым, легким и доступным всем желающим. Кабинет министров уже утвердил новые правила аренды госимущества в военное время.

Что изменилось?

Новые сроки аукционов и возможность субаренды

Первое важное изменение относится к срокам проведения аукционов и количеству доступных объектов для бизнеса. Этот шаг призван ускорить бизнес-активность в госсекторе экономики.

Благодаря этому срок проведения аукциона был сокращен с 30 до 5 дней с даты объявления, а если процедура требует согласования с собственником имущества, например, министерством, то сроки согласования теперь всего 7 дней вместо 40.

Сам аукцион проходит по единым для всех правилам, никаких преференций во время торгов никто не имеет.

Полный перечень вакантных или арендованных объектов государственной собственности, а также всю информацию о характеристиках объектов, их состоянии и условиях аренды можно найти на сайте «Оренда в Україні»: https://orenda.gov.ua

Продлены действующие договоры и упрощена процедура

Начиная с 24 февраля этого года, все действующие договоры аренды автоматически продлевают свое действие на время военного положения, а также в течение 4 месяцев после его завершения.

Если арендный договор был заключен после 24 февраля, то срок его действия установлен на время действия военного положения и плюс 12 месяцев после его завершения или отмены.

Авансовый взнос и обеспечительный депозит для договоров аренды также были уменьшены. Теперь она составляет размер одной месячной арендной платы.

Кроме того, на период действия военного положения все договоры аренды являются электронными, а для их подтверждения достаточно наличия электронной подписи.

Весомая доля принятых изменений в процедуру аренды касается предприятий, участвующих в программе релокации. В частности, релоцируемые предприятия могут арендовать имущество по льготной ставке — 1 гривня за 1 м² в течение первых 6 месяцев аренды.

Предоставлены льготные условия и скидки

Льготные условия аренды не ограничиваются релоцированными предприятиями. Государство идет навстречу всем категориям бизнеса и предприятиям во время войны.

До конца 2022 года полностью освобождаются от арендной платы арендаторы на территориях, где прекращен доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Минюст — Донецкая, Луганская, Херсонская области, АРК и г. Севастополь, а также части Николаевской, Харьковской и Запорожской области.

Кроме этого, до 30 сентября 2022 года от арендной платы освобождаются те государственные объекты, которые расположены на территории областей, где происходили боевые действия: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева.

Арендаторы в других областях Украины на время действия военного положения получают скидку в 50% от суммы месячной аренды. Арендаторы единых имущественных комплексов получают скидку в размере 25% от определенной в договоре арендной ставки.

Инфографика: ФГИУ

Если арендаторы платили арендную плату в течение действия скидок, они будут зачислены в будущие периоды после завершения действия скидок. Пересчет будет произведен автоматически.

Фонд госимущества также идет навстречу нашим защитникам: все, кто был принят на военную службу, полностью освобождаются от арендной платы. Для этого принятый на службу или члены его/ее семьи любым удобным способом должны предоставить копию документа о принятии на службу.

Это можно сделать в любое время, а также в течение определенного периода после завершения службы или военного положения. После получения такого подтверждения, если есть начисление, будет произведен перерасчет платежей за аренду.

Где найти объекты и как принять участие в аукционах

Важное направление изменений — доступность процедуры аренды государственного имущества для всех граждан. Теперь для участия в аукционе аренды необходимо пройти всего несколько простых этапов:

1) На сайте orenda.gov.ua с удобным поиском и фильтрами найдите интересующий вас объект

2) На странице объекта ознакомьтесь с полной информацией об объекте, фото и технической документации. Информация также включает условия аренды, что важно для принятия решения об участии в аукционе

3) Зарегистрируйтесь на любой из подключенных к системе Prozorro.Продажи торговых площадок;

4) Примите участие в аукционе и предложите наивысшую ставку, чтобы победить.

5) Подпишите договор об аренде онлайн и начинайте собственное дело

Инфографика: ФГИУ

Подробная информация о новом порядке аренды на время действия военного положения, а также о доступных для аренды объектах государственного имущества доступна на сайте https://orenda.gov.ua и https://prozorro.sale/

Как инициировать аренду

Если нужный объект отсутствует на сайте orenda.gov.ua, каждый может инициировать включение нужного объекта в Перечень аренды.

Для этого необходимо сделать пять простых шагов:

Найти свободный объект государственной собственности. Зарегистрироваться на любой из десятков подключенных к системе Prozorro.Продажи площадок. Отправить арендодателю ( ФГИУ или его региональное отделение) заявление о включении желаемого объекта в Перечень первого типа через систему Прозорро.Продажи. Проверить включение объекта в список на сайте orenda.gov.ua и ознакомиться с подробной информацией о нем. После объявления аукциона подать заявку на участие через личный кабинет.

Для получения информации об объектах государственной собственности, можно обратиться в Фонд государственного имущества Украины, заполнив соответствующую форму по ссылке: https://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/zrazok1 3 .pdf

Инфографика: ФГИУ

Реформа аренды госимущества — важное изменение, призванное не только перезапустить экономику во всех регионах Украины, но и восстановить доверие населения и бизнеса к процессу аренды государственного имущества.

Новые рабочие места, налоги для государственного и местных бюджетов, а также содействие обороноспособности государства станут важным шагом для восстановления украинской экономики.

Эта публикация была подготовлена при поддержке американского народа для проекта «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA), который финансирует Агентство США по международному развитию (USAID). Взгляды авторов, высказанные в этой публикации, не обязательно отражают взгляды Агентства США, проекта «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA) или правительства США.

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