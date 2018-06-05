Аудитор "большой четверки" начал поиск покупателей Центрэнерго

Международная консалтинговая компания E&Y начала поиск потенциальных покупателей 78,2% пакета акций государственного предприятия Центрэнерго.

Об этом написал и.о. Фонда госимущества (ФИО) Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.

Он отметил, что это будет первым объектом большой приватизации в 2018 году.

"Уже проведены все необходимые аудиты, в том числе финансовой (компания Baker Tilly) и экологический. Сейчас идет формирование условий продажи и первоначальной стоимости", - написал Трубаров.

Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорске, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль - до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 26 предприятий.

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, которая уже владеет в них контрольным пакетом.

Госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн.