С продвижением Украины по пути вступления в Европейский Союз приведение в соответствие с международными стандартами и передовыми практиками является ключевым требованием в соответствии с Главой 32 «Acquis Communautaire». Одним из важных аспектов этой адаптации является обеспечение соответствия функции внутреннего аудита в государственном секторе международным стандартам, установленным Институтом внутренних аудиторов (IIA). Эти стандарты, недавно объединенные в Глобальные стандарты внутреннего аудита (GIAS), содержат обязательные требования к профессиональной практике внутреннего аудита и оценке его эффективности.

Манфред ван Кестерен, международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю Компонента «Модернизация бюджетного процесса» Программы EU4PFM

Текущее состояние внутреннего аудита в Украине

Внутренние аудиторы государственного сектора Украины сейчас работают по национальной системе стандартов внутреннего аудита. Эти стандарты определяют основные аспекты внутреннего аудита, включая его независимость и объективность, структуры отчетности, организационные требования и требования к эффективности работы. Методологическое руководство для внутренних аудиторов обеспечивает Департамент гармонизации государственного внутреннего финансового контроля (ГВФК) Министерства финансов Украины.

Согласно оценке SIGMA/OECD в 2023 году по реформе государственного управления в Украине, страна в целом соответствует стандартам IIA. Однако в связи с переходом от предыдущей Международной профессиональной практической базы (IPPF) к новым Глобальным стандартам внутреннего аудита (GIAS) возникла необходимость обновления национальных стандартов для отражения этих изменений.

Заполнение пробелов: роль EU4PFM

С целью поддержки этого перехода Программа EU4PFM помогает Министерству финансов в укреплении внутреннего аудита. Эксперты EU4PFM совместно с Департаментом ГВФК Министерства финансов провели анализ расхождений между национальными стандартами внутреннего аудита Украины и новыми GIAS. В ходе анализа были определены ключевые направления, которые требуют обновления не только в стандартах, но и в методологических рекомендациях, учебных программах и требованиях к сертификации внутренних аудиторов.

В частности, ключевые аспекты, требующие усовершенствования, включают:

Усиление внимания к вопросам, связанным с ІТ , как в контексте объекта внутреннего аудита ( ІТ-аудит), так и как инструмента поддержки аудиторской деятельности через ІТ-решения.

, как в контексте объекта внутреннего аудита ІТ-аудит), так и как инструмента поддержки аудиторской деятельности через ІТ-решения. Улучшение коммуникации и сотрудничества с ключевыми стейкхолдерами , в частности с аудиторскими комитетами и высшим руководством.

, в частности с аудиторскими комитетами и высшим руководством. Развитие навыков, компетенций и профессиональной этики внутренних аудиторов.

Приведение национальных стандартов внутреннего аудита в соответствие с GIAS также будет способствовать повышению общего качества этой функции. Департамент ГВФК проводит регулярные оценки качества внутреннего аудита и ежегодно отчитывается о развитии системы ГВФК. В будущем эти процессы будут значительно усилены с помощью ІТ-инструментов. В 2024 году EU4PFM разработал функциональные требования и технические спецификации для портала ГВФК.

В течение 2025 года EU4PFM продолжит поддерживать Министерство финансов в постепенном приведении системы внутреннего аудита государственного сектора Украины в соответствие с GIAS. В частности, поддержка будет включать:

Консультации по обновлению национальных стандартов внутреннего аудита в соответствии с GIAS.

Улучшение методологического руководства для поддержки внутренних аудиторов в применении обновленных стандартов.

Обновление учебных программ и требований к сертификации для соответствия новым стандартам.

Усиление механизмов обеспечения качества для интеграции принципов GIAS в процессы оценки внутреннего аудита.

Год перехода и прогресса

Переход к Глобальным стандартам внутреннего аудита является важным шагом к повышению эффективности и профессионализма функции внутреннего аудита в государственном секторе Украины. Пока внутренние аудиторы адаптируются к новым требованиям, определенным IIA, EU4PFM будет оставаться надежным партнером в этом процессе, обеспечивая постоянную поддержку для плавного и эффективного перехода.

Текущий год станет важным этапом для внутреннего аудита в Украине, ведь состоится внедрение обновленных стандартов GIAS. Адаптация к этим изменениям будет способствовать укреплению роли внутреннего аудита в системе государственного управления и финансового менеджмента. На протяжении всего этого процесса EU4PFM продолжит оказывать поддержку, обеспечивая гармонизацию с лучшими международными практиками.