Подвинуть Россию с мирового рынка. Украина отправила первую партию урана в Канаду 18 сентября, 16:43 Ривненская АЭС (Фото:РАЭС)

Украина отправила в Канаду первую партию урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВостГОК).

В дальнейшем украинский уран будет использован для производства ядерного топлива для нужд отечественных АЭС. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщили в ведомстве.

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«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине», — отметил министр.

Он напомнил, что Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в частности с канадской CAMECO.

В рамках этого сотрудничества первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВостГОК), была загружена и отправлена в Канаду,

Также Украина получила кредитную гарантию от правительства Великобритании на сумму в 192 млн фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Речь идет о кредите на предоставление Энергоатому услуг по обогащению урана.

Министр также добавил, что несколько дней назад в реактор ВВЭР-440 Ривненской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, разработанного американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами украинского НАЭК Энергоатом.