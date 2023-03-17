Через три года. Украина начнет производить ядерное топливо и для собственных АЭС, и для Европы 17 марта, 10:49 Министр энергетики Герман Галущенко и президент НАЭК Энергоатом Петр Котин (Фото:Пресс-служба Министерства энергетики Украины)

Украина может стать поставщиком ядерного топлива для стран Европы, желающих отказаться от его закупок у РФ.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, посетивший предприятие, где будут производить ядерное топливо для украинских атомных энергоблоков, а впоследствии и для экспорта в другие страны.

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Как сообщили в министерстве, сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина в свою очередь уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется НАЭК Энергоатом в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

«К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время, Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Совершить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран», — отметил Галущенко.

По словам министра, на производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций. В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году — на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд Энергоатома на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

Президент НАЭК Энергоатом Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.

«Сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий», — заявил Галущенко.

Как сообщалось, до конца 2023 года все украинские АЭС смогут перейти на американское ядерное топливо.