В результате российских атак убытки энергоинфраструктуры Украины достигают миллиардов долларов — Минэнерго
Удары россиян с 10 октября получили по меньшей мере половина тепловых генерирующих мощностей Украины (Фото:projectsolaruk.com)
В результате ракетных обстрелов и атак иранскими дронами пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры Украины. В то же время, пострадавшие энергоблоки продолжают работать.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters.
Удары россиян с 10 октября получили по меньшей мере половина тепловых генерирующих мощностей Украины, потеряно 4000 МВт.
«Должен сказать, что это… как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал Галущенко.
Однако, по словам главы Минэнерго, выход из кризиса есть. Один из вариантов – импорт электроэнергии, причем некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.
Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и устрашения мирного населения, которое также становится жертвами ударов.