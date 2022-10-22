В результате российских атак убытки энергоинфраструктуры Украины достигают миллиардов долларов — Минэнерго

22 октября, 00:39
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Удары россиян с 10 октября получили по меньшей мере половина тепловых генерирующих мощностей Украины (Фото:projectsolaruk.com)

Удары россиян с 10 октября получили по меньшей мере половина тепловых генерирующих мощностей Украины (Фото:projectsolaruk.com)

В результате ракетных обстрелов и атак иранскими дронами пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры Украины. В то же время, пострадавшие энергоблоки продолжают работать.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reuters.

Удары россиян с 10 октября получили по меньшей мере половина тепловых генерирующих мощностей Украины, потеряно 4000 МВт.

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«Должен сказать, что это… как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше», — сказал Галущенко.

Однако, по словам главы Минэнерго, выход из кризиса есть. Один из вариантов – импорт электроэнергии, причем некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.

Инфографика: НВ
Фото: Инфографика: НВ
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Кремлевский режим использует иранские дроны-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и устрашения мирного населения, которое также становится жертвами ударов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Беспилотник Минэнерго ТЭЦ Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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