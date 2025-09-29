В результате дроновой атаки РФ по Одесской области 28 сентября были уничтожены объекты винного завода.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Олег Кипер.

«Ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными дронами, пострадала гражданская инфраструктура. Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, в результате удара разрушены цех и склад готовой продукции винного завода. Рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждена крыша и остекление частного дома», — написал Кипер.

Пресс-служба предприятия Akkerman Distillery сообщила в Facebook:

«В ночь с 27 на 28 сентября агрессор нанес массированный удар по предприятию Akkerman Distillery — именно здесь производился наш коньяк АznauriI для рынка Украины. Разрушениям подверглись цех розлива и склады. Это тяжелый удар для нашей команды и для всего рынка», — сказано в сообщении.

Пострадавших нет. В компании добавили, что несмотря на обстрел еще есть сформированные запасы готовой продукции, которую можно и в дальнейшем находить в продаже.

«Мы уже работаем над восстановлением производства и уверены, что совсем скоро вернемся еще сильнее», — отметили в компании.

Фото: Telegram / Олег Кипер

Фото: Telegram / Олег Кипер

Фото: Telegram / Олег Кипер

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ атаковала Украину шахедами и ракетами. В Киеве повреждения домов зафиксированы в пяти районах города. В столице есть погибшие и пострадавшие в результате атаки, вспыхнули пожары.