Ассоциация Ответственных Перевозчиков не даст монополизировать рынок такси в Украине

Средний уровень ДТП в такси в разы ниже, чем в среднем на украинском автотранспорте

Данная публикация посвящена малоизвестному, но весьма показательному событию. Как сообщает hromadskeradio, киевский “активист” Андрей Антонюк, представитель “легальных” служб такси, подал иск на национальную полицию за то, что та якобы не исполняет свои обязанности по контролю рынка такси и не карает нелегальных перевозчиков.

По словам Антонюка, на рынке такси более чем 200 тысяч водителей такси, легальных из которых всего 2-3%. То есть, якобы, 97% - ненаказанные нелегалы, которые, как заявляет активист, не платят налоги, не несут ответственности за пассажиров, могут ездить под наркотическими препаратами на технически неисправных автомобилях.

Начну с того, что цифры и статистика Андрея Антонюка не основаны ни на каких надежных источниках, отсутствуют ссылки на исследование, дату и методы его проведения. Не указано никаких достоверных исследований рынка такси.

Непонятно также, зачем человек, называющий себя председателем ассоциации таксистов, в суде требует нацполицию больше штрафовать таксистов, а в прессе создаёт ужасное реноме локальному рынку перевозок и запугивает пассажиров. Такая борьба за права таксистов выглядит очень странно. Складывается ощущение, что реальная цель - не лоббирование интересов водителей такси, а лоббирование одного или нескольких крупных перевозчиков.

Странным выглядит также обоснование иска. Нацполиция в действительности останавливает и штрафует водителей, нарушающих нормы безопасности, будь они таксистами или нет. И находящихся в состоянии наркотического опьянения, и пьяных, и нарушающих ПДД. И делает это Нацполиция безо всяких исков. Можно прийти к выводу, что Андрей Антонюк на самом деле борется не за безопасность пассажиров. А за что?

Uklon первым в Европе запустил страхование своих пассажиров

Сам Антонюк позиционирует свой иск как “суд против Uber и Uklon”. Uber - мировой бренд, несколько лет назад пришедший в Украину, и готовящийся открыть в нашей стране представительство по Восточной Европе, Uklon - самый известный украинский онлайн-сервис такси. Являются ли эти компании ответственными, заботятся ли о пассажирах? Складывается ощущение, что да. У обеих компаний развита система рейтингов, водители проходят проверку перед регистрацией в сервисе и во время работы, у Uklon к тому же работает колл-центр и страховка. Как сообщала компания, Uklon первым в Европе запустил страхование своих пассажиров, а затем и водителей в поездках, совершенных через приложение компании, на сумму до 50 000 грн. В ответ на запрос “Асоціації відповідальних перевізників”, Uklon предоставили статистику, что за 6 месяцев в их сервисе произошло 19 ДТП на более чем 10 000 зарегистрированных машин. Эта статистика показывает, что средний уровень ДТП в такси в разы ниже, чем в среднем на украинском автотранспорте.

То есть, противодействуя двум известным брендам онлайн-такси, глава “Украинской таксомоторной ассоциации” УТМА Андрей Антонюк в действительности, скорее всего, не борется за права пассажиров, а проводит зачистку рынка.

Если проанализировать деятельность «активиста» Антонюка можно предположить его связь с элитной службой такси, в таком случае его заявления кажутся не такими уж нелогичными. Ведь в таких службах такси работает приблизительно 2-3% водителей рынка, поэтому Антонюк называет остальных 97% водителей, работающих с другими ИДС, нелегальными. Можно логично предположить, что компании с 2-3% упорно пытаются монополизировать рынок такси и для этого создаются всевозможные препятствия действующим службам:

1. Мы видим, что активизировалось лоббирование законопроекта №3107 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по урегулированию работы такси, легковых автомобилей на заказ и информационно-диспетчерских служб”, который настаивает, что с момента принятия законопроекта, перевозкой пассажиров будут заниматься только службы такси и водители с лицензией для повышения безопасности пассажира. Также законопроект вводит большие штрафы, разрешает внеплановые рейды и проверки ИДС и водителей. Но начнём с того, что лицензия такси не увеличивает безопасность пассажира, а сам законопроект ограничит деятельность больших ИДС и лишит возможности работать 90% водителей такси в белую, поэтому итогом всего этого действа станет уход рынка такси в тень.

2. Один из авторов законопроекта №3107, Андрей Антонюк, через суд потребовал от полиции больше штрафовать водителей.

По нашему мнению эта двухходовка показывает, что, против служб такси и водителей атаки ведутся по всем направлениям: через законодательную власть, судебную и исполнительную.

Водители немедленно должны объединиться и защищать свое право на труд

Но даже принудительное закрытие легальных украинских компаний никак не повлияет на организацию перевозок в такси. Пример тому - запрещенное, но, тем не менее, успешно действующее в Украине “Яндекс Такси”, которое не могут или не хотят выловить и закрыть.

По нашему мнению, такая «псевдореформа», как и атаки на работающие сервисы такси, пойдут на пользу коррупционерам: большие штрафы и сложная отчетность - это возможность бесконечно и бесконтрольно «доить водителей». При этом платить за новые требования, лицензии, штрафы и налоги окажется должен никто иной, как обычный гражданин – пассажир такси, который пострадает от роста тарифов, а они непременно вырастут в 1,5-2 раза в случае успеха лоббистов элитных служб такси.

Водители немедленно должны объединиться и защищать свое право на труд, а ИДС бороться за обеспечение белого, доступного и качественного сервиса для пассажиров. Для этого мы в АВП решили в течение 2018 предоставить водителям и физическим лицам возможность присоединиться к нашей ассоциации бесплатно.