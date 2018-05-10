Ашан в России перестанет быть магазином дешевых товаров

Российский Ашан решил сменить коммерческую модель: намерен развивать сегмент более дорогих товаров и нарастить ассортимент своих гипермаркетов.

Об этом сообщил генеральный директор Ашан ритейл Россия Франсуа Реми в интервью изданию Ведомости.

Сеть позиционировалась в основном как дискаунтер с упором на дешевые товары, объяснил Реми.

"У нас они называются товарами первой трети ассортимента. Задача сейчас – дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, т. е. в среднем и премиум-сегменте", - отметил он.

При этом, Ашан хочет оставаться дискаунтером в глазах покупателей, уверяет Реми: "Даже если это премиальный товар, у нас он должен быть дешевле [чем у конкурентов – ред.]".

По его словам, число позиций в ассортименте сети вырастет на 30-40%. В настоящее время Ашан предлагает порядка 50 тыс. видов товаров.

Сеть магазинов Auchan присутствует в 16 странах мира. Holding Auchan включает в себя три крупных автономных организации: Auchan Retail, Immochan и Oney Banque Accord. Владельцем Auchan Group является Ассоциация семьи Мюлье (Франция). В Украине торговая сеть гипермаркетов Ашан состоит из 11 объектов в 5 областях.

Напомним, что осенью 2017 года в Украине Ашан выкупил своего конкурента - другую крупную сеть гипермаркетов у украинского бизнесмена Александра Ярославского.