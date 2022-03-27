Ашан не уйдет с российского рынка, несмотря на войну РФ против Украины — гендиректор 27 марта, 12:23 Цей матеріал також доступний українською В компании отметили, что в РФ у нее более 230 магазинов, тогда как в Украине — всего 43 (Фото:mykharkov.info)

Французская сеть супермаркетов Ашан не намерена уходить с российского рынка, несмотря на войну РФ против Украины.

Об этом заявил ее генеральный директор Ив Клод, ответив таким образом на призыв президента Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с кремлевским режимом.

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«Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран (России и Украины). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно», — заявил он в интервью Journal du Dimanche.

Клод отметил, что в России работает 231 магазин сети, тогда как в Украине — всего 43.

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