Ашан договорился с Новой почтой о доставке товаров

Французская сеть гипермаркетов Ашан договорилась с входящей в группу Новой почты компанией НП Логистик о предоставлении услуг фулфилмента, которые Ашан будет использовать для развития электронного канала коммерции непродовольственной группы товаров.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

Среди услуг – разгрузки товаров, их хранение, отбор и формирование заказов (комплектация, упаковка), а также оформление сопроводительной документации, отгрузка и информационное сопровождение.

"Специфика услуги фулфилмента заключается в том, что после поступления товара на склад или он забирается со склада клиента он может храниться в фулфилмент-центре необходимое для заказчика время до того, как поступит заявка на комплектацию заказов и передачу их на доставку", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ашан намерен изменить формат магазинов в Украине.

Сеть магазинов Auchan присутствует в 16 странах мира. Владельцем Auchan Group является Ассоциация семьи Мюлье (Франция). В Украине компания существует с 2008 года и в настоящее время насчитывает 22 магазин в девяти городах, а также электронную коммерцию в Киеве и регионе.

Новая почта основана в 2001 году. Лидер на рынке экспресс-доставки. Сеть компании состоит более чем из 2,3 тыс. отделений по всей Украине.

НП Логистик специализируется на складских услугах и фулфилменте. Владеет двумя фулфилмент-центрами общей площадью более 27 тыс. кв. м. Компания сотрудничает с Rozetka.ua, КЛО, Фокстрот и Lifecell, British American Tobacco и др.