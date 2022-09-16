Оккупанты уничтожили или захватили 15% украинских зернохранилищ — Госдеп 16 сентября, 01:09 Зернохранилище в Одессе (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Неправительственной организации Conflict Observatory, которую финансирует Госдеп США, сообщила, что россияне уничтожили или захватили до 15% украинских зернохранилищ.



В Госдепе отметили, что по состоянию на июль 2022 года российские оккупанты контролировали примерно 6,24 миллиона тонн украинских хранилищ урожая.

Также на территории, которую контролирует Украина, были повреждены хранилища вместимостью 2,25 миллиона тонн. Это равняется примерно 5% от довоенного уровня урожая.

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В Госдепе подчеркнули, что уничтожение зернохранилищ является военным преступлением и нарушением Дополнительного протокола к Женевским конвенциям.

Отмечается, что именно Россия виновна в мировом продовольственном кризисе. В Госдепе сообщили, что зерновая сделка не поможет в случае если армия РФ продолжит уничтожать инфраструктуру.

22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором. Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, который Россия до этого блокировала.

В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает выйти на уровень экспорта зерна в 3 миллиона тонн ежемесячно.

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