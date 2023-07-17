FAVBET закупила 53 пикапа для «Армии дронов» 17 июля, 12:58 Новости компаний Favbet

Компания выделила 57 450 000 грн на закупку автомобилей для ударных рот БПЛА.

Проект по созданию рот ударных БПЛА реализуется при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.

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В течение двух месяцев было создано и укомплектовано 11 рот в составе бригад ВСУ.

«Пикапы позволяют нам быть мобильными, чтобы ударные роты могли своевременно и эффективно реагировать на активные боевые действия противника. Это залог сохранения жизни бойца, которого могут эвакуировать и оказать медицинскую помощь. Кроме того, пикап — это вместительность. Очень часто необходимо перевозить габаритные ударные коптеры и оборудование к ним, которые не влезли бы в другие машины. Конечно, лучше, когда авто новые, это усиливает уверенность личного состава. Позволяет не ремонтировать автомобили часто, а сконцентрироватгься на выполнении боевых задач», — отметил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72 ОМБР им. Черных Запорожцев на позывной «Студент».

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«Все мы каждый день видим, какую роль на фронте играют дроны. Это не только глаза нашей армии, но эффективный инструмент уничтожения вражеской техники и живой силы. Дроны спасают жизнь нашим защитникам — а это безусловный приоритет. Мы ценим то, что делает Министерство цифровой трансформации, и для нас честь присоединиться к комплектации «Армии дронов» — сказал основатель компании FAVBET Андрей Матюха.

Эффективность ударных рот БПЛА сложно переоценить. Только за последний месяц ударные подразделения, которые «Армия дронов» снабжает «птичками», поразили 112 танков, 185 боевых бронированных машин и еще 192 единицы вражеской техники — от САУ до грузовиков.

Фото: Favbet

Полное оснащение ударных рот БПЛА состоит из беспилотников для разведывательных и ударных миссий, «Старлинков» для бесперебойной связи на поле боя и пикапов. За два месяца ударные роты БПЛА укомплектовали 216 дронами, 15 «Старлинками» и 64 пикапами.