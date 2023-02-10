Воды Фридмана. АРМА ищет управляющего для активов Моршинской, Миргородской и Боржоми 10 февраля, 17:13 АРМА ищет управляющего для арестованных активов производителей минеральных вод (Фото:Моршинская via Facebook)

АРМА ищет управляющего для активов Моршинской, Миргородской и Боржоми (дополнено)



Агентство по розыску и менеджменту активов обїявило конкурсный отбор объявило конкурсный отбор управляющего для арестованных активов производителей минеральных вод Моршинская, Миргородская и Боржоми.

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Об этом говорится в сообщении ведомства.

Потенциальным участникам конкурса предложены корпоративные права иностранных компаний:

в виде 100% доли уставного капитала юридического лица, специализирующегося на производстве безалкогольных напитков, производстве минеральных вод и других вод, разлитых в бутылки, что составляет 8,8 млн гривен;

в виде акций простых бездокументарных именных юридических лиц, специализирующихся на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями, общей номинальной стоимостью 4,5 млн грн.

«Передача управления IDS Ukraine другим лицам вряд ли окажет положительное влияние на деятельность компании. Такое предположение базируется на отсутствии успешных кейсов работы компаний, попавших в управление АРМА», — говорится в сообщении пресс-службы IDS Ukraine*.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года суд передал АРМА акции заводов, на которых разливают популярную минеральную воду.

Кроме того, компания IDS Borjomi International, принадлежащая российским олигархам, объявила 13 июня, что ее мажоритарный акционер передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительства Грузии и больше не будет иметь контроль над ней.

*комментарий был предоставлен после публикации материала