И акушером будет, и астрологом. Арестович регистрирует фамилию как торговую марку для сотен видов услуг, даже для депиляции 13 мая, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента, регистрирует свою фамилию как торговую марку. Под ТМ Арестович, Алексей Арестович и Олексій Арестович он планирует предоставлять сотни видов услуг.

Об этом свидетельствуют данные Укрпатента, на которые первым обратил внимание в Facebook Максим Попов, партнер юридической компании Mentors Law Firm.

Судя по заявкам, Арестович планирует предоставлять под своим именем следующие услуги:

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— консультации в сфере бизнеса и рекламы;

— страховые и финансовые услуги;

— развлечения, образовательные услуги и организация мероприятий;

— медицинские и ветеринарные услуги, услуги в сфере сельского хозяйства;

— юридические и персональные сервисы.

Представителем Арестовича при подаче заявок в Укрпатент выступила Андреева Алена Викторовна — человек с такими ФИО фигурирует в базе YouControl как владелец и директор Юридично-експертної компанії ей пі ел патентс.

«Представитель Арестовича решила не выбирать конкретные услуги, а скопировать весь список. Поэтому Арестович сможет работать визажистом и предоставлять акушерские услуги, кредитовать под залог и устраивать конкурсы красоты, консультировать по астрологии и открыть детективное агентство», — написал Попов.



«Еще один интересный факт для юристов в сфере ИС (интеллектуальной собственности, — ред.): в описание 35 класса добавили даже то, что он не охватывает: канцелярию, ювелирные украшения, пиво, сумки, соки-воды, сигареты и сигары. Это попытка сэкономить на сборах?» — добавил он.

Стоит также отметить, что заявка на регистрацию ТМ была подана 1 апреля 2022 года.

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