«Стратегический актив». Арестованный завод Медведчука оценили в 250 млн грн

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сообщило, что по результатам независимой оценки рыночная стоимость ООО Керамбуд (Львовская область) составляет 246,2 млн грн.

Этот арестованный актив был передан судом вместе с другим имуществом родных братьев экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в управление Нацагентства.

Об этом сообщило АРМА.

Реклама

«АРМА осуществило выездной осмотр арестованного стратегического актива — предприятия ООО Керамбуд», — говорится в сообщении. — «Завод специализируется на производстве строительного кирпича и входит в число крупнейших производителей этого вида продукции в западном регионе Украины».

Отмечается, что завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием немецкого производства и имеет полностью автоматизированный цикл производства.

Мощности предприятия позволяют изготавливать до 4 миллионов единиц продукции ежемесячно.

По результатам осмотра работники АРМА не обнаружили нарушений или фактов использования актива.

Как сообщалось, АРМА начинает процедуру предварительных рыночных консультаций с целью определения эффективной модели управления ООО Керамбуд.

В июне АРМА зафиксировало незаконное использование арестованного завода Бетонбуд, также связанного с Медведчуком.

В январе АРМА сообщило о конкурсе на отбор управляющего для трех квартир, домов и земельного участка, которыми ранее владела компания жены экс-депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

В ноябре АРМА продала портрет Медведчука.