Арестованный экс-глава Nissan и Renault планировал слияние автоконцернов - CМИ

Арестованный в Токио экс-глава Renault и Nissan Карлос Гон планировал слияние двух компаний. Но совет директоров японского автопроизводителя был против сделки и искал способы ее заблокировать.

Об этом пишет Financial Times, передает Интерфакс.

По данным источников издания, члены совета директоров Nissan ждали, что предложение будет сделано в ближайшие месяцы.

Отмечается, что почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.

У Renault есть значительные права контроля в отношении Nissan, включая возможность прямо влиять на назначение высшего руководства. Доля Nissan не дает японской компании прав голоса и контроля над хозяйственной деятельностью французского партнера.

Правительство Франции в последнее время настаивало на большем сближении автоконцернов, чтобы сохранить альянс после ухода Гона, ожидавшегося в 2022 году. Однако у японской стороны были определенные возражения. "Совет директоров Nissan всегда говорил, что будет жестко бороться с любой реорганизацией, которая закрепит статус Nissan как компании второго эшелона", - заявил один из источников.

По его словам, Nissan также считала бизнес Renault более слабым и опасалась предоставлять французской компании доступ к своим запасам ликвидности, составлявшим 1,2 трлн иен ($10,7 млрд) на конец первого финполугодия.

По мере обсуждения варианта полного слияния росла напряженность в отношениях Гона и Хирото Саикавы, который в 2017 году сменил его в качестве CEO Nissan, утверждают люди, достаточно близко знающие их лично. В том числе Гон был недоволен результатами японской группы, прибыль и рентабельность которой снижались из-за ослабления роста в США и Китае.

Кроме того, репутация Nissan пострадала из-за скандалов, связанных с нарушениями контроля качества и фальсификацией данных об экономии топлива.

Арест стал неожиданностью и для самого Гона, утверждают источники FT: он прилетел в японскую столицу в понедельник, чтобы в среду встретиться с губернатором Токио.

В понедельник Nissan объявила, что Гон будет уволен. Во вторник Renault назначила операционного директора Тьерри Боллоре временно исполняющим обязанности CEO вместо Гона.

Его обвиняют в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным японских СМИ, прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью в Ливане и Бразилии, которая была приобретена на имя К.Гона, родившегося в Бразилии в ливанской семье, на деньги Nissan.