Арестованные у Газпрома украинские акции подешевели на 25% из-за срыва торгов

Стартовая цена конфискованных у Газпрома 40,2% акций Газтранзита снижена на 25%

Стартовая цена конфискованных у российского монополиста – компании Газпром 40,2% акций украинской компании Газтранзит снижена на 25% или на 157,7 млн грн – до 473 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные о проведении аукциона на фондовой бирже ПФТС, передает агентство Интерфакс-Украина.

Аукцион 18 июня не состоялся из-за отсутствия заявок. Новый состоится 30 июля. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 94,6 млн грн.

Газтранзит создан в ноябре 1997 года для реализации межправительственных соглашений между Украиной и РФ, а также Газпромом и Нафтогазом Украины (тогда - Укргазпромом) по увеличению объемов транзита российского газа в Турцию и на Балканы.

Акционерами Газтранзита являются российский Газпром, Нафтогаз Украины (им принадлежит по 40,2% акций) и турецкая компания Турусгаз (контролирует 19,6% предприятия).

Напомним, что в январе 2016 года АМКУ оштрафовал Газпром на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

12 апреля 2016 года Газпром подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению.

Киевский апелляционный хозяйственный суд в очередной раз 22 февраля 2017 года оставил в силе решение суда низшей инстанции о подтверждении взыскания с Газпрома штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн за счет пени за его неуплату.

АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени (в размере, аналогичном штрафу) 5 октября 2016 года.

Министерство энергетики России 9 декабря 2016 года выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с Газпрома штрафа и заявило, что пени вызывают риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину.

Минэнерго России призвало Украину отменить это решение.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного исполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с Газпрома штрафа АМКУ невозможно.

Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда.

Решение об обязательстве уплатить штраф и пеню вступило 22 февраля 2017 года.

21 апреля 2017-го АМКУ сообщил, что подал заявление в Исполнительную службу для принудительного взыскания.

Осенью прошлого года Верховный суд Украины отказался принимать заявление Газпрома о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 13 июля 2016 года, которым подтверждены решения судов низших инстанций о штрафе в размере 172 млрд грн.