Жертва Газпрома. ArcelorMittal закрывает два завода в Германии и один в Испании 5 сентября, 13:13 Лакшми Миттал, CEO и совладелец ArcelorMittal (Фото:ArcelorMittal Ukraine)

ArcelorMittal SA, один из крупнейших мировых производителей стали, заявил, что планирует закрыть два своих завода в Германии из-за резкого роста цен на электроэнергию.

Это относится к сталелитейному производству в Бремене и предприятию по выпуску катанки в Гамбурге, пишет The Wall Street Journal.

«Высокие цены на газ и электроэнергию оказывают сильное давление на нашу конкурентоспособность», — заявил глава германского подразделения ArcelorMittal Райнер Блашек.

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Ранее ArcelorMittal отдельно заявляла о закрытии сталелитейного завода в Испании из-за низкого спроса.

Производство стали является одним из самых энергоемких, наряду с такими отраслями, как химическая промышленность, производство удобрений и стекла. Металлурги также пострадали от усилий по сокращению выбросов и снижения цен на металл, поскольку замедление глобального роста влияет на количество заказов.

Как сообщалось, стоимость газа начала расти в Европе с начала лета — и особенно в августе, поскольку РФ ограничивает поставки на европейский рынок. 5 сентября цены на газ подскочили сразу на 30%, поскольку Газпром отказался вводить в эксплуатацию магистраль Северный поток после профилактического ремонта.

В ArcelorMittal заявили, что уже сократили потребление газа в ФРГ, но более высокие затраты сделали продолжение деятельности двух предприятий убыточными.

Два сталелитейных завода в Германии и Испании в прошлом году выпустили около 3,65 млн тонн стали. Всего компания производит около 70 млн тонн стали в год.

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