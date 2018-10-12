ArcelorMittal задумалась о продаже четырех активов в Европе

Компания ArcelorMittal получила предложение о покупке своих европейских активов от Liberty House Group.

Об этом сообщили в пресс-службе ArcelorMittal, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что британская Liberty House хочет приобрести четыре актива: ArcelorMittal Ostrava в Чехии, ArcelorMittal Galati в Румынии, ArcelorMittal Skopje в Македонии и ArcelorMittal Piombino в Италии.

Данные активы ArcelorMittal продает в рамках сделки по покупке итальянской сталелитейной Ilva. Кроме того, компания продолжает переговоры по продаже ArcelorMittal Dudelange в Люксембурге и нескольких финишных центров в Бельгии.

Напомним, в прошлом году ArcelorMittal достигла соглашения с правительством Италии о приобретении за €1,8 млрд Ilva.

ArcelorMittal планирует инвестировать в завод около €2,4 млрд в течение семи лет, отмечается в сообщении. В результате производство увеличится до 9,5 млн тонн к 2023 году с нынешних примерно 4,8 млн тонн.

Еврокомиссия разрешила концерну ArcelorMittal приобрести итальянского производителя стали.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом ArcelorMittal Кривой Рог и рядом малых компаний, в частности, предприятия ArcelorMittal Берислав.