Арабская авиакомпания решила продавать детские билеты из Украины по $2

Дубайская авиакомпания flydubai временно ввела специальный тариф $2 на детские билеты в Дубай при условии одновременного бронирования перелета в обе стороны на взрослого и ребенка.

Об этом пишет avianews.com.

Специальное предложение действует для путешествий эконом-классом из Киева или Одессы в Дубай и обратно в период с 10 мая по 13 июля 2018 года. Специальное предложение действует для бронирования до 21 мая.

Помимо тарифа $2 на ребенка необходимо будет оплатить также обязательные налоги и сборы.

Отметим, что flydubai выполняет ежедневные рейсы из киевского аэропорта Жуляны в Дубай. Из Одессы в Дубай авиакомпания летает четыре раза в неделю.

Flydubai начала полеты в 2009 году. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 90 направлениям в 47 стран. В настоящее время флот flydubai состоит из 61 самолета моделей Boeing-737 MAX 8 и Boeing-737-800 (Next Generation).