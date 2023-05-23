Воспринимаю развитие компании как ответственность перед людьми, — Николай Щербина, генеральный директор аптечной сети АНЦ 23 мая, 09:00 Позиция сеть аптек АНЦ

Существует популярное мнение, что любое развитие начинается исключительно с кризисной, форс-мажорной ситуации. Я считаю, что такие обстоятельства могут лишь изменить темп развития, откорректировать его вектор, добавить деталей. Если на начало кризиса у человека, компании ничего не происходило, то этого не будет и во время нахождения в кризисных обстоятельствах.

С самого появления аптечной сети АНЦ мы планировали и разрабатывали стратегии развития на годы вперед. Что-то мы детально проработали, что-то было на уровне креативных бизнес-идей. Но мы осознавали: чтобы быть первыми завтра, развиваться надо со вчерашнего дня. В нашем случае война лишь внесла коррективы в планы развития, ускорила некоторые этапы и выявила скрытые возможности.

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Николай Щербина, генеральный директор аптечной сети АНЦ

Вообще развитие нашей компании воспринимаю как ответственность перед людьми. Это одинаково касается внутреннего развития АНЦ и внешнего развития на рынке фарм-ритейла Украины. Мы ответственны перед нашими сотрудниками. Война ускорила диджитализацию системы работы с персоналом. Мы интегрировали сервис Дія. Підпис в нашу корпоративную систему, что упростило внутреннее оформление многих документов.

В течение последнего года мы передали на благотворительность более 32 млн грн. Каждая гривня имела свое целевое назначение и стала частичкой заботы о наших воинах и людях на деоккупированных территориях.

Блэкауты и организация безопасной работы сотрудникам способствовали техническим и организационным изменениям в работе аптек и офиса. Мы быстро научились мобильности, автономности и сохранению качества работы команд, которые могут находиться в разных уголках страны. Заботясь о моральном состоянии коллег, наш отдел персонала создал новые направления коммуникации. Вместе с учебными программами мы проводим мотивационные онлайн-встречи, флешмобы. Стараемся всегда понимать, что происходит с нашими сотрудниками в каждом городе, чем мы можем их поддержать и помочь.

Война не остановила нашу направленность быть ближе к потребителю. Мы восстанавливаем аптеки на деоккупированных территориях и уже открыли более 100 новых аптек. Мы совершенствуем коммуникацию и взаимодействие с клиентами. Сейчас потребитель может находить и заказывать лекарства всеми популярными инструментами: сайт, мобильные приложения, Viber- и Telegram-боты. Наши аптечные бренды: Аптека «АНЦ», Аптека «Копійка», Аптека «Шар@» и Аптека «Благодія» находятся в едином информационном поле. Понимая рост интереса и использования криптовалют, мы стали первой в Европе аптекой, принимающей оплату за товар криптовалютой. Это стало возможным благодаря эксклюзивному партнерству с ведущей мировой криптобиржей Binance и технологией Binance Pay.

С первых дней войны мы пытались быть для украинцев больше чем просто аптекой. Наша забота о людях и ответственность развились в большое благотворительное направление с отдельными проектами аптечной сети АНЦ и партнерскими инициативами.

В течение последнего года мы передали на благотворительность более 32 млн грн. Каждая гривня имела свое целевое назначение и стала частичкой заботы о наших воинах и людях на деоккупированных территориях. Например, мы поддержали Длинные руки ТРО — проект от фонда компетентной помощи армии «Повернись Живим» по обеспечению всех подразделений ТРО современным минометным вооружением и помощи в развитии киберсил ВСУ. Приняли участие в инициативе БФ Вместе для Украины — Забота о несокрушимых, направленной на закупку лекарств и тактической медицины для ВСУ. Разработали и запустили собственный проект производства сети АНЦ по обеспечению военных буржуйками и булерьянами.

Поддержали проект официальной фандрейзинговой платформы UNITED24, направленный на создание флотилии дронов-камикадзе для ГУР. Различные собственные и партнерские проекты по обеспечению ВСУ автомобилями, квадрокоптерами, тепловизорами, одеждой, системами защиты и разведки, оборудованием, которое помогает спасать жизни.

Аптечная сеть АНЦ неутомимо продолжает благотворительную деятельность, ведь забота о людях — миссия и ответственность компании перед украинцами.