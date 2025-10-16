Острая проблема нехватки персонала в отраслях, где автоматизация не может заменить человека, стала ощутима и для фармацевтического ритейла. Отток специалистов за границу и жесткая борьба компаний за каждого специалиста создали беспрецедентный кадровый голод.

Ведущие аптечные ритейлеры реагируют на этот вызов стратегически: разворачивают собственные образовательные платформы, внедряют многоуровневые программы подготовки провизоров и фармацевтов, практикуют систему менторства, регулярно диагностируют уровень компетенций персонала и формируют персонализированные траектории роста. Такая стратегия помогает оперативно заполнять штат, поддерживать высокое качество обслуживания и обеспечивать надежную фармацевтическую помощь населению.

Новые требования к профессии

Современный специалист аптеки — это не только эксперт в медикаментах. Профессия требует готовности постоянно обновлять знания, уверенно пользоваться digital-инструментами и находить контакт с различными категориями посетителей. Аптекарь сегодня должен проявлять эмпатию и оказывать поддержку в вопросах заботы о здоровье. Работодатели системно вкладываются в человеческий капитал с первого рабочего дня сотрудника.

Рынок труда изменился: теперь не кандидат ищет работу, а компания конкурирует за таланты. Это заставляет руководство переосмысливать HR-стратегии, становиться более гибкими, инновационными и привлекательными как для внешних, так и для внутренних клиентов. Эпоха, когда персонал воспринимался как затратный ресурс, завершилась. Сейчас сотрудник — самый ценный актив бизнеса.

Фото: АНЦ

Экосистемы обучения в фармритейле

Аптеки создают настоящие образовательные экосистемы: от программ адаптации начинающих до школы руководителей, от дистанционных курсов до инновационных музейных пространств, от внутренних воркшопов до партнерства с десятками профильных университетов.

«В июне 2025 года мы запустили программу поддержки будущих фармацевтов в формате розыгрыша образовательных грантов для абитуриентов и студентов фармацевтических специальностей, — делится Юлия Кузьменко, HRD Аптеки «АНЦ». — Это больше, чем социальная программа. Это инвестиция в людей, которые уже завтра будут основой украинской фармацевтической отрасли. В результате грант в размере 40 тыс. грн получили 5 победителей из разных городов Украины. Средства были перечислены на счета их учебных заведений для покрытия стоимости обучения. Кроме этого, победители смогут пройти стажировку в аптеках „АНЦ“ и получить практический опыт для будущей карьеры».

Главная инвестиция Аптеки «АНЦ» 2025 года — масштабная программа «Вдохновляющее лидерство» для формирования кадрового резерва руководителей. Проект стартовал в июле и продлится до февраля 2026 года. Участники осваивают все аспекты управления в фармацевтической сфере. Параллельно обновляется программа для менторов, в которой опытные коллеги системно передают свой опыт новоприбывшим.

«Развитие нашей команды — это ежедневная работа. Каждый день проводятся тренинги, а ежемесячно каждый сотрудник должен пройти обязательные курсы в зависимости от должности в течение первых шести месяцев. Все учебные активности и уникальная система карьерного продвижения реализуются через „Корпоративный Университет“, что позволяет новичкам скорее стать частью команды», — комментирует Юлия Кузьменко.

Фото: АНЦ

Безопасность сотрудников аптек «АНЦ» — приоритет, поэтому они сфокусировались на дистанционном формате обучения. В Learning Management System доступны интерактивные курсы и практические симуляторы для отработки ключевых навыков, позволяющие сразу применить теорию на практике. Эффективность образовательных программ эксперты отслеживают через eNPS — индекс удовлетворенности и психологического комфорта работников. По словам Юлии, за шесть лет системной работы этот показатель стабильно растет. Это не просто статистика, а реальное подтверждение доверия к компании. В период, когда тревога и неопределенность стали частью повседневности, доверие к работодателю и ощущение стабильности — главные факторы, объединяющие коллектив и вдохновляющие двигаться дальше.

Дефицит кадров заставляет компании разных отраслей переосмысливать подходы к управлению персоналом. Инвестиции в обучение, создание комплексных образовательных экосистем и забота о развитии каждого сотрудника становятся не просто конкурентным преимуществом, а необходимым условием выживания на рынке. Компании, которые понимают эту логику и действуют системно, могут не только быстрее закрыть вакансии, но и создать сильные команды, готовые предоставлять качественную фармацевтическую помощь украинцам.