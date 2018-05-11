Apple выпустит кредитную карту с крупным инвестбанком - WSJ

Карту могут запустить уже в начале следующего года

Американский технологический гигант компания Apple и инвестбанк Goldman Sachs планируют выпустить совместную кредитную карту под брендом Apple Pay.

Об этом сообщили источники The Wall Street Journal, передает Интерфакс-Украина.

По словам источников, компания откажется от давнего партнерства с крупным британским банком Barclays Plc по выпуску карт лояльности.

Отмечается, что совместная карта Apple-Goldman может помочь компаниям бороться со слабостями их основных бизнесов. По мере того, как рост продаж новых моделей iPhone замедляется, Apple фокусируется на таких услугах, как мобильные платежи, подписки на потоковую музыку и продажи в онлайн-магазине App Store.

Партнерство Apple и Goldman помимо совместной карты будет включать и другие услуги, в частности, предоставление в магазинах кредитов на покупку iPhones.

По данным источников, компании пока не согласовали окончательные условия соглашения о выпуске кредитных карт.

Goldman Sachs Group — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как The Firm, занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.