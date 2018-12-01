Apple построит новый кампус в Остине за $1 млрд и откроет еще несколько офисов в США Сегодня, 14:27 12 Цей матеріал також доступний українською В новом кампусе в Остине смогут разместиться 15 тысяч сотрудников Apple

Компания Apple 13 декабря объявила о намерении построить новый кампус в Остине, штат Техас, стоимостью $1 млрд, открыть новые офисы в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити и расширить деятельность в нескольких городах США, включая Питтсбург, Нью-Йорк и Боулдер в штате Колорадо в ближайшие три года.

Как говорится в сообщении Apple, новый кампус будет расположен примерно в 1,5 км от уже существующих объектов компании. Его площадь составит 133 акра (почти 54 га).

Сейчас в Остине работает самая большая группа сотрудников Apple за пределами Купертино, численность которой составляет 6200 человек. В новом кампусе разместятся 5 тысяч дополнительных сотрудников, а потенциально в нем смогут работать 15 тысяч человек. Это должно сделать Apple крупнейшим работодателем в Остине.

Новый кампус будет работать, используя электроэнергию из возобновляемых источников, как и остальные объекты компании, а 50 акров (около 20 га) его площади остануться открытым пространством.

В новых офисах компании в Сиэтле, Сан-Диего и Калвер-Сити будет создано более чем по 1 тыс. рабочих мест, а в офисах, где запланировано расширение, сотни рабочих мест.

Также Apple планирует инвестировать 10 миллиардов долларов в центры обработки данных в США в течение следующих пяти лет, включая 4,5 миллиарда долларов в ближайшие два года. Центры обработки данных Apple в Северной Каролине, Аризоне и Неваде в настоящее время расширяются. В Айове идет подготовка к открытию нового дата-центра компании в Уоки. Все дата-центры компании работают на 100% на возобновляемой энергии.

В Apple напомнили, что в 2018 году создали 6 тысяч рабочих мест, и сейчас в компании работает 90 тысяч человек в 50 штатах США.

Весной 2017 года Apple открыла новый кампус в Купертино. В его строительство вложили $5 млрд.